Αυστηρό μήνυμα για φορολογική συμμόρφωση- Επαρκείς πόρους για επιβολή της νομοθεσίας ζητά το ΕΚ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Εκφράζεται ανησυχία ότι «η χορήγηση φορολογικής κατοικίας χωρίς παραμονή και το σύστημα χορήγησης "χρυσής" βίζας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά»

Αυστηρό μήνυμα στέλνει η Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων (FISC) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι η χώρα πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, από τη μία, και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, από την άλλη. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι αναγ...

