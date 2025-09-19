Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επιστράτευση νομικών στη μάχη της ΑΤΑ- Αναμένουν πράξεις οι συντεχνίες

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Επιστρατεύονται νομικοί για να λύσουν τον γόρδιο δεσμό. Δεν θα μπούμε σε νομικό διάλογο, δηλώνει στον «Π» η γ.γ. της ΠΕΟ. «Υποβαθμίζεται ο κοινωνικός διάλογος με επικίνδυνο τρόπο, διασαλεύεται ακόμη και η δημοκρατία», προσθέτει ο γ.γ. της ΣΕΚ

Η μάχη για την ΑΤΑ συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται προοπτική θετικής εξέλιξης, με τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις να εμμένουν στα επιχειρήματα που θέτουν. Μετά την παρουσίαση της πολιτικής θέσης της κυβέρνησης για καθολική ΑΤΑ και το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισής της, προκλήθηκε νέος κύκλος αντιδράσεων. Στο προσκήνιο βρέθηκαν χθες και νομικές γνωματεύσεις, με τον γόρδιο δεσμό να παραμένει άλυτος. Γνωμάτευση Αιμιλιανίδη Όπως ανακο...

