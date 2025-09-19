DBRS: Αναβάθμιση Κύπρου σε «A», η τάση άλλαξε σε σταθερή

Ο οίκος DBRS αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κύπρου) σε ξένο και τοπικό νόμισμα από A (χαμηλή) σε «A», και άλλαξε την τάση από θετική σε σταθερή.

Ταυτόχρονα, ο οίκος επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και τοπικό νόμισμα στο R-1 (χαμηλή). Η τάση σε όλες τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις παραμένει σταθερή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την απότομη μείωση του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια και την προσδοκία ότι οι δείκτες του δημόσιου χρέους θα συνεχίσουν να βελτιώνονται σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 64,3% του ΑΕΠ τον Μάρτιο του 2025 από 96,5% τον Δεκέμβριο του 2021, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών πλεονασμάτων και των υψηλών ρυθμών αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης και των αυξανόμενων εξαγωγών του τομέα των υπηρεσιών.

Όσον αφορά το μέλλον, ο οίκος αναμένει ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ θα παραμείνει σε σταθερή πτωτική τάση, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός είναι πιθανό να συνεχίσει να καταγράφει μεγάλα πλεονάσματα και οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές. Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα επωφελούνται επίσης από διαρθρωτικές βελτιώσεις στην πλευρά των εσόδων, όπως η άνοδος των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων λόγω της μετεγκατάστασης αρκετών εταιρειών στην Κύπρο.