Atlantic: Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 14,5 σεντ ανά μετοχή- Θα δοθεί στις 3 Νοεμβρίου

Η ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας Atlantic ενέκρινε χθες την εισήγηση του ΔΣ για καταβολή μερίσματος ύψους 14,5 σεντ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μέρισμα που θα καταβληθεί στις 3 Νοεμβρίου ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση 6% επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας στις 24 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης, εγκρίθηκε επίσης η ετήσια έκθεση της εταιρείας για το 2024. Με βάση τους κανονισμούς του καταστατικού της εταιρείας, αποχώρησαν εκ περιτροπής οι σύμβουλοι Μάριος Σαββίδης, Γιώργος Κουτσός και Χαράλαμπος Αλεξάνδρου οι οποίοι αφού προτάθηκαν για επανεκλογή, επανεκλέγηκαν.

Η συνέλευση ενέκρινε επίσης την πολιτική αμοιβών. Για τα μέλη του ΔΣ, η αμοιβή θα αυξηθεί από €1000 σε €1500 ετησίως. Για τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου, η αμοιβή αυξάνεται από €7000 σε €9000 ετησίως και για τον πρόεδρο της επιτροπής διαχείρισης κινδύνων από €14000 σε €16000.

Τέλος, η EY επαναδιορίστηκε ως εξωτερικός ελεγκτής της εταιρείας.