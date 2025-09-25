Με τη νέα χρονιά η έγκριση της φορολογικής μεταρρύθμισης - Ανατρέπεται ο σχεδιασμός της κυβέρνησης

Ανατρέπεται ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τον χρόνο έγκρισης της φορολογικής μεταρρύθμισης και φαίνεται ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι η συζήτηση των έξι νομοσχεδίων στη Βουλή να ξεκινήσει τον Ιανουάριο ή το αργότερο τον Φεβρουάριο.

Αυτό διαφάνηκε από τη σύσκεψη των κυβερνώντων κομμάτων με εκπροσώπους της κυβέρνησης την Τρίτη το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου συζητήθηκε και το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων εξέφρασαν εκ νέου τις επιφυλάξεις τους για το χρονικό περιθώριο που απομένει μέχρι το κλείσιμο της Βουλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του γεγονότος ότι θα αρχίσει η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό στην Επιτροπή Οικονομικών.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι κατά τη συζήτηση της Τρίτης διαφάνηκε ότι υπάρχει κατανόηση εκ μέρους της κυβέρνησης για τα στενά χρονικά περιθώρια και άρχισε ήδη μια συζήτηση για παράταση στην ψήφιση των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης. Ο «Π» πληροφορείται ότι σχετικός προβληματισμός υπάρχει και στο Υπουργείο Οικονομικών. Το ΥΠΟΙΚ έχει γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, η οποία αναφέρει ότι οι αλλαγές στους συντελεστές μπορούν να εφαρμοστούν από την 1.1.2026, ακόμη και αν τα νομοσχεδία ψηφιστούν εντός της επόμενης χρονιάς.

Στην ίδια σύσκεψη διαφάνηκε επίσης ότι υπάρχει κοινή αντίληψη ως προς την ανάγκη συζήτησης όλων των νομοσχεδίων ως πακέτο στη Βουλή, ώστε να αποφευχθεί η οδός της αποσπασματικής συζήτησης των νομοσχεδίων που θα προκαλέσει αλαλούμ. Εξάλλου, η κυβέρνηση συμφώνησε με την ΟΕΒ στα μέσα του Σεπτέμβρη ότι δεν πρέπει να γίνει σαλαμοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Όλο το προηγούμενο διάστημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωνε δημόσια ότι αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης η εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους. Μάλιστα καλούσε τα κόμματα να μην ξηλώσουν τη φορολογική μεταρρύθμιση και ζητούσε όπως επιδείξουν προσοχή στις τροποποιήσεις που θα καταθέσουν επί των νομοσχεδίων, ώστε να μην μπει σε περιπέτειες η κυπριακή οικονομία.

Ωστόσο, η καθυστέρηση στις διαδικασίες ετοιμασίας των νομοσχεδίων αλλά της δημόσιας διαβούλευσης ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Στις 2 Οκτωβρίου θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου προς έγκριση ο κρατικός προϋπολογισμός και στις 13 του ίδιου μήνα θα παρουσιαστεί από τον υπουργό Οικονομικών στη Βουλή. Ήδη η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ενημέρωσε τον υπουργό Οικονομικών ότι έχει προγραμματίσει δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα, ειδικά για τα θέματα του κρατικού προϋπολογισμού, και φαίνεται ότι δεν απομένει χρόνος για συζήτηση επί των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης.