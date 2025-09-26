Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στην έκθεση GITEX Global 2025 στο Ντουμπάι η Κύπρος με 14 εταιρείες πληροφορικής

Το κυπριακό περίπτερο θα βρίσκεται στο HALL 13, stand C01 έως C15, στο Dubai World Trade Centre.

Στην έκθεση GITEX Global 2025 στο Ντουμπάι η Κύπρος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με 14 εταιρείες πληροφορικής, από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, η συμμετοχή της Κύπρου πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), σε συνεργασία με το Εμπορικό Κέντρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ντουμπάι και με υποστήριξη από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA).

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο περίπτερο της Κύπρου, θα παρουσιάσουν προϊόντα που σχετίζονται με Τεχνητή Νοημοσύνη και αυτοματοποίηση, με κυβερνοασφάλεια, RegTech και Compliance, EdTech και IT Consulting, Mixed Reality, Deep Tech και λογισμικό νέας γενιάς, Data Centers, Hosting και Managed Services.

Το κυπριακό περίπτερο θα βρίσκεται στο HALL 13, stand C01 έως C15, στο Dubai World Trade Centre.

Η GITEX GLOBAL αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα για την παρουσίαση τεχνολογικών καινοτομιών, τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και την ανάδειξη νέων τάσεων που διαμορφώνουν το μέλλον της ψηφιακής οικονομίας. Η έκθεση προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, startups, πολυεθνικές εταιρείες και επενδυτές από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης.

ΚΥΠΕ

