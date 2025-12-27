Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τα πρώτα στοιχεία για το τι συνέβη - Πώς προκλήθηκε η χιονοστιβάδα

Νεκροί εντοπίστηκαν χθες, τέσσερις ορειβάτες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα.

Η περιοχή στα Βαρδούσια αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό αναρριχητικό προορισμό, που τον χειμώνα δεν επιτρέπει λάθη, ακόμα και από τους πιο έμπειρους.

Οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν κάτω από χιονοστιβάδα λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, κάτι που επιβεβαίωσε το σενάριο που πίστευαν από την αρχή των ερευνών οι διασώστες.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Βρέθηκαν «σχεδόν αγκαλιασμένοι»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτεςπαρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Στην αρχή είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, ένα στοιχείο που ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός άλλαξε εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών.

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια. Οι ορειβάτες αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής.

Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής. Επίσης εντοπίστηκε το όχημα των ορειβατών, ενώ λίγο πιο πίσω ξεκίνησε η ανάβασή τους για την κορυφή του Κόρακα όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο από τους ορειβάτες ήταν έμπειροι, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη. Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα αλλά και η μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν τη μεγάλη επιχείρησηεντοπισμού και διάσωσης.

Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Οι ομάδες ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες για νυχτερινή και ορεινή επιχείρηση και κινούνταν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τι λένε φίλοι τους και ντόπιοι για την τραγωδία

Ο Δημήτρης Ραβάνης, φίλος των ορειβατών, δήλωσε: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό. Καταφύγια είναι δυο αλλά είναι κλειστά. Τα καταφύγια τα ελέγξαμε χθες δεν είναι εκεί».

«Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας άλλος ορειβάτης.

Ο φίλος των ορειβατών Δημήτρης Ραβάνης πρόσθεσε: «Εμείς οι ντόπιοι που ανεβήκαμε στο βουνό για να κάνουμε μια έρευνα δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι».

Ο Ιωάννης Γεωργάκος, μέλος του ορειβατικού συλλόγου χιονοδρόμων Αράχωβας, δήλωσε, από την πλευρά του πριν βρεθούν νεκροί: «Τα Χριστούγεννα είχε σφοδρή καταιγίδα, μπορεί να έχουν βρει κάποια σπηλιά για να προστατευθούν και μακάρι να είναι έτσι για να τους βρούμε ζωντανούς».

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», από νωρίς το πρωί είχαν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ ζήτησαν και τη συνδρομή ελικοπτέρου για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο.

«Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε.

Καθοριστική βοήθεια προσφέρει επίσης, ομάδα έμπειρων ορειβατών «που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τα πρώτα στοιχεία για το τι συνέβη

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», «τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν».

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν»,τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το έαν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει, είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Τέλος, μιλώντας για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ