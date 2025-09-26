Κίνδυνος για τα κυπριακά λιμάνια λόγω της επ’ αόριστον απεργίας

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων για τις επιπτώσεις από τη συνέχιση της επ’ αόριστον απεργία των μελών του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων.

Σε ανακοίνωση του, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων αναφέρει πως η συνέχιση της απεργίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή λειτουργία των λιμανιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, με άμεσες επιπτώσεις στο εμπόριο, τη ναυτιλιακή δραστηριότητα και την οικονομία.

«Σε περίπτωση που η κατάσταση παραταθεί και μετά την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, υπάρχει σε πρώτη φάση ορατός κίνδυνος πλοία να παραλείψουν προγραμματισμένες προσεγγίσεις προς τα κυπριακά λιμάνια, γεγονός που θα επιφέρει άμεσες οικονομικές και επιχειρησιακές συνέπειες».

Ο Σύνδεσμος καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς, τις εμπλεκόμενες οργανώσεις και τα αρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για επανέναρξη του διαλόγου, πριν από τη Δευτέρα, ώστε να βρεθεί άμεση λύση και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου.

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ξανά το Σάββατο οι εκτελωνιστές

Δεύτερες σκέψεις φαίνεται πως έκαναν μέλη του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, σε σχέση με την απόφαση να συνεχίσουν την επ’ αόριστον απεργία και ν’ απορρίψουν την πρόταση που κατατέθηκε ενώπιον τους, μετά την πρωινή σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Σάββατο συγκαλείται νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Χρήστος Άκαρος.

Σύμφωνα με τον κ.Άκαρο, μετά το πέρας της ψηφοφορίας έγινε συζήτηση με μέλη του Συνδέσμου, όπου εξετάστηκαν οι ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις από τη συνέχιση της απεργίας και «φαίνεται ότι αρκετά μέλη μας έχουν αλλάξει άποψη».

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, εντός της ημέρας θα ενημερωθούν όλα τα μέλη για σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Τελωνείου Λεμεσού (λιμάνι).

Υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία του Συνδέσμου μετέφερε στην απογευματινή Γενική Συνέλευση, μια μεσοπρόθεσμη λύση για αλλαγή του τρόπου εκτελωνισμού, μέχρι την υιοθέτηση των αλλαγών που ζητούν στο νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών (AIS), που προγραμματίζεται να λειτουργήσει την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες απο ΚΥΠΕ