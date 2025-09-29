XAK: Συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης τριών μετοχών

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Τοξότης Επενδύσεις, A. Tsokkos Hotels και Dome Investments Public Company Ltd.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από τις 2 Οκτωβρίου 2025, μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της ακόλουθης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης:

(i) Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ

- της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023,

- της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024,

- της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024,

(ii) A. Tsokkos Hotels Public Ltd και Dome Investments Public Company Ltd

- των Ετήσιων Οικονομικών τους Εκθέσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2024,

με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική τους κατάσταση.