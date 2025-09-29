Υπουργικό: Ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026 με ανησυχία Κεραυνού για τον GSI

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για ισορροπημένη ανάπτυξη, δημοσιονομική πειθαρχία και κοινωνική συνοχή. Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ανέλυσε τους βασικούς άξονες του προϋπολογισμού και εξέφρασε, μιλώντας σε δημοσιογράφους ανησυχίες για δημοσιονομικούς κινδύνους, όπως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και το κρατικό μισθολόγιο, ενώ παρουσίασε θετικές προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας, του πλεονάσματος και της απασχόλησης.

Τα μεγέθη

Ο προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει δαπάνες 10,7 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των δαπανών για τοκοχρεολύσια. Στόχος είναι η διατήρηση ενός ισορροπημένου, αναπτυξιακού πλαισίου, με κοινωνικό αποτύπωμα που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη βασικών τομέων και τη διασφάλιση εύρωστου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η ανάπτυξη εκτιμάται στο 3,1% ενώ η ανεργία θα μειωθεί στο 4,6%. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,6% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 52,9%, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία προς το 43% το 2028.

Κρατικό μισθολόγιο και ΑΤΑ

Το κρατικό μισθολόγιο θα παραμείνει σταθερό στο 27,5% του προϋπολογισμού, με στοχευμένες προσλήψεις και αποχωρήσεις να οδηγούν σε περιορισμό των δημοσίων θέσεων. Ο υπουργός τόνισε τη σημασία της προσεκτικής διαχείρισης της ΑΤΑ, ώστε η πλήρης απόδοσή της να γίνεται χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία, με εντατικές προσομοιώσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις. Παράλληλα, προωθείται μελέτη για τον εκσυγχρονισμό του μισθολογίου, σε συντονισμό με διεθνείς φορείς.

Ηλεκτρική διασύνδεση και κίνδυνοι

Αναφορά έκανε ο κ. Κεραυνός στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο για το ΥΠΟΙΚ αποτελεί σημαντικό δημοσιονομικό κίνδυνο, λόγω της αβεβαιότητας στο κόστος. Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι το οικονομικό βάρος του έργου δεν είναι ακόμη σαφές.

H ανακοίνωση

Το ΥΠΟΙΚ σε ανακοίνωσή του για την έγκριση του προϋπολογισμούν του 2026 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2026-2028 αναφέρει:

Ο Προϋπολογισμός του 2026 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2026-2028 έχουν ως βασικές προτεραιότητες τη διατήρηση ενός πλεονασματικού δημοσιονομικού ισοζυγίου, τη συγκράτηση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, τη μείωση του δημοσίου χρέους μεσοπρόθεσμα, την προώθηση της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης σε βασικούς τομείς της οικονομίας και τη διατήρηση ενός εύρωστου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα, υψίστης σημασίας θεωρείται η υλοποίηση έργων υποδομής με σημαντική προστιθέμενη αξία, με ιδιαίτερη έμφαση στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πιο πάνω πλαίσιο σημειώνεται ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,7% το 2026 σε σχέση το έτος 2025. Περαιτέρω, κατά το 2026 αναμένεται αύξηση της τάξης του 6,7% στις κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών στις παροχές παιδείας, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Όσον αφορά στην απασχόληση στον δημόσιο τομέα σημειώνεται ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των μόνιμων θέσεων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, το 2026 επιτυγχάνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά η μείωση τους κατά 14 θέσεις. Στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού για το 2026 συνεχίζεται η προσπάθεια συγκράτησης του κρατικού μισθολογίου, περιλαμβανομένης και της απασχόλησης με μείωση της συνολικής απασχόλησης στο Δημόσια Υπηρεσία κατά 1.963 άτομα κατά την περίοδο 2012 – 2025.

Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές αλλά με σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Ως εκ τούτου, τόσο ο ρυθμός ανάπτυξης, ο οποίος αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 3,1% το 2026, όσο και το ποσοστό ανεργίας, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 4,6% του εργατικού δυναμικού το 2026, παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2026, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μακροοικονομικές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται πλεονασματικό και αναμένεται να ανέλθει στο 3,6%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να φτάσει στο 4,9% του ΑΕΠ.

Η διατήρηση πλεονασμάτων στο δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2026, λόγω της βελτιωμένης οικονομικής δραστηριότητας στην οικονομία, αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη διαμόρφωση του πλάνου χρηματοδότησης της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ να παραμένει σταθερά σε πτωτική πορεία. Στο πλαίσιο αυτό, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να περιοριστεί στο 52,9% το 2026, σε σύγκριση με 57,9% το 2025.

Αξιοσημείωτα είναι τα συμπεράσματα από τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις, που έλαβαν χώρα κατά το 2024 και το 2025, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα θετικές για την Κυπριακή Δημοκρατία καταδεικνύοντας τα βήματα σταθερότητας και προόδου της κυπριακής οικονομίας. Η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και η περαιτέρω βελτίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελούν το κλειδί για περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όσον αφορά στους δημοσιονομικούς κινδύνους, επισημαίνεται οι κίνδυνοι που προκύπτουν λόγω της επιδείνωσης των γεωπολιτικών εξελίξεων που δυνατό να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα του τόπου. Περαιτέρω, υπάρχει ενδεχόμενο επιδείνωσης των δημοσιονομικών του Κράτους λόγω συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως φυσικές καταστροφές, ανάγκη για αποζημιώσεις στον πρωτογενή τομέα και επενδύσεις σε υποδομές και έργα πρόληψης και ετοιμότητας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τύχουν διαχείρισης οι ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό.