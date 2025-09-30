Πώς κατανέμονται αναπτυξιακές δαπάνες €1,6 δισ. το 2026

Στο πιο ψηλό επίπεδο των τελευταίων ετών ανέρχονται οι προϋπολογισθείσες αναπτυξιακές δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2026 παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% έπειτα από την αύξηση 4% το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού, oι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να φθάσουν στο €1,62 δισ. σε σύγκριση με €1,55 δισ. το 2025.

Οι πραγματικές αναπτυξιακές δαπάνες ανήλθαν το 2024 στο €1,023 δισ. από €1,037 δισ. 2023.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Το μεγαλύτερο μέρος των αναπτυξιακών δαπανών διοχετεύεται στο υπουργείο οικονομικών (€424 εκατ.) από €328 εκατ. το 2025, με αύξηση €96 εκατ.

Ακολουθεί το υπουργείο παιδείας με προϋπολογισμό αναπτυξιακών δαπανών ύψους €327 εκατ., αυξημένο κατά €32 εκατ. σε σχέση με πέρσι και το υπουργείο εσωτερικών με €278 εκατ. με αύξηση €29 εκατ.

Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται στα €174 εκατ. για το υπουργείο μεταφορών και στα €110 εκατ. για το υπουργείο γεωργίας με μείωση €24 εκατ.

Σε ότι αφορά τα υφυπουργεία, σημαντικό μέρος των κονδυλίων για ανάπτυξη διοχετεύονται στο υφυπουργείο έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής (€103 εκατ.) με αύξηση €13 εκατ.

Στο υπουργείο ενέργειας και εμπορίου, οι αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται στα €68 εκατ., μειωμένες κατά €58 εκατ. σε σχέση με το 2025.

Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες στο υπουργείο δικαιοσύνης ανέρχονται σε €33 εκατ., στο υφυπουργείο πολιτισμού €26 εκατ. και στο υφυπουργείο μετανάστευσης €26 εκατ. από €16 εκατ.

Στο υπουργείο εξωτερικών οι αναπτυξιακές δαπάνες προβλέπονται στα €14 εκατ., στο υφυπουργείο κοινωνικής πρόνοιας €12 εκατ. από €43 εκατ. στο υπουργείο υγείας (€10 εκατ.),στο υπουργείο εργασίας (€8 εκατ.).