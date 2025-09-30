Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πώς κατανέμονται αναπτυξιακές δαπάνες €1,6 δισ. το 2026

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού, oι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να φθάσουν στο €1,62 δισ. σε σύγκριση με €1,55 δισ. το 2025.

Στο πιο ψηλό επίπεδο των τελευταίων ετών ανέρχονται οι προϋπολογισθείσες αναπτυξιακές δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2026 παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% έπειτα από την αύξηση 4% το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού, oι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να φθάσουν στο €1,62 δισ. σε σύγκριση με €1,55 δισ. το 2025.

Οι πραγματικές αναπτυξιακές δαπάνες ανήλθαν το 2024 στο €1,023 δισ. από €1,037 δισ. 2023.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Το μεγαλύτερο μέρος των αναπτυξιακών δαπανών διοχετεύεται στο υπουργείο οικονομικών (€424 εκατ.) από €328 εκατ. το 2025, με αύξηση €96 εκατ.

Ακολουθεί το υπουργείο παιδείας με προϋπολογισμό αναπτυξιακών δαπανών ύψους €327 εκατ., αυξημένο κατά €32 εκατ. σε σχέση με πέρσι και το υπουργείο εσωτερικών με €278 εκατ. με αύξηση €29 εκατ.

Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται στα €174 εκατ. για το υπουργείο μεταφορών και στα €110 εκατ. για το υπουργείο γεωργίας με μείωση €24 εκατ.

Σε ότι αφορά τα υφυπουργεία, σημαντικό μέρος των κονδυλίων για ανάπτυξη διοχετεύονται στο υφυπουργείο έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής (€103 εκατ.) με αύξηση €13 εκατ.

Στο υπουργείο ενέργειας και εμπορίου, οι αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται στα €68 εκατ., μειωμένες κατά €58 εκατ. σε σχέση με το 2025.

Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες στο υπουργείο δικαιοσύνης ανέρχονται σε €33 εκατ., στο υφυπουργείο πολιτισμού €26 εκατ. και στο υφυπουργείο μετανάστευσης €26 εκατ. από €16 εκατ.

Στο υπουργείο εξωτερικών οι αναπτυξιακές δαπάνες προβλέπονται στα €14 εκατ., στο υφυπουργείο κοινωνικής πρόνοιας €12 εκατ. από €43 εκατ. στο υπουργείο υγείας (€10 εκατ.),στο υπουργείο εργασίας (€8 εκατ.).

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝπροϋπολογισμόςΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα