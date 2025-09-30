Η αγορά ηλεκτρισμού ανοίγει – Η ΑΗΚ έτοιμη για τη νέα εποχή

Η Κύπρος περνά σε μια νέα σελίδα της ενεργειακής της ιστορίας με το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στις αξίες της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της κοινωνικής προσφοράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΑΗΚ χαιρετίζει την έναρξη μιας υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέροντας ότι με ευελιξία και προσαρμοστικότητα έχει υλοποιήσει όλες τις σχετικές ρυθμιστικές αποφάσεις, έχει υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές και έχει επενδύσει σε σύγχρονα συστήματα και προγράμματα, με στόχο την ομαλή λειτουργία της αγοράς με πλήρη διαφάνεια.

Με μακρόχρονη εμπειρία και στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία, προστίθεται, η ΑΗΚ εγγυάται ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ασφαλή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρισμού, σε ένα περιβάλλον που προωθεί τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.

«Το άνοιγμα της αγοράς δεν είναι μόνο θεσμική αλλαγή. Είναι μια νέα ευκαιρία για ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών», υπογραμμίζει η Διοίκηση και η Διεύθυνση της ΑΗΚ.

Για την ΑΗΚ, ο ανταγωνισμός είναι κίνητρο εξέλιξης υποδομών, βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης και ανάπτυξης νέων, καινοτόμων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο, σημειώνει, δίδεται στους πολίτες η ευχέρεια να κρίνουν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν με βάση τις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες.

Τονίζει ότι θα συνεχίσει να ηγείται της ενεργειακής προόδου της χώρας, στηρίζοντας την κοινωνία και την οικονομία με υπευθυνότητα, όραμα και αποφασιστικότητα.

Το άνοιγμα της αγοράς βρίσκει τον Οργανισμό έτοιμο, ισχυρό και στρατηγικά προσανατολισμένο, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί τον αξιόπιστο πυλώνα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, καταλήγει.