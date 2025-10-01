Μεταρρύθμιση σε τέσσερις πυλώνες για επάρκεια συντάξεων- Ποιος ο σχεδιασμός

Απανωτές συναντήσεις έχει η τεχνική επιτροπή που συστάθηκε για την επάρκεια των συντάξεων στην Κύπρο με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, του Υπουργείου Εργασίας και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). Όπως πληροφορείται ο «Π», τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η έκτη συνάντηση της τεχνικής επιτροπής στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την επάρκεια των συντάξεων μέσω του ενιαίου συστήματος συνταξιοδοτικών παροχών που θα κ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!