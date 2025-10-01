Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μεταρρύθμιση σε τέσσερις πυλώνες για επάρκεια συντάξεων- Ποιος ο σχεδιασμός

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Όπως πληροφορείται ο «Π», τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η έκτη συνάντηση της τεχνικής επιτροπής στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Απανωτές συναντήσεις έχει η τεχνική επιτροπή που συστάθηκε για την επάρκεια των συντάξεων στην Κύπρο με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, του Υπουργείου Εργασίας και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). Όπως πληροφορείται ο «Π», τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η έκτη συνάντηση της τεχνικής επιτροπής στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την επάρκεια των συντάξεων μέσω του ενιαίου συστήματος συνταξιοδοτικών παροχών που θα κ...

