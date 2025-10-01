Παπαναστασίου: Ο ανταγωνισμός να ρίξει τιμή ηλεκτρισμού

Τέθηκε σήμερα σε εφαρμογή η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργο Παπαναστασίου, να δηλώνει ότι μέσα από τον ανταγωνισμό πρέπει να μειωθεί το κόστος ηλεκτρισμού για τον καταναλωτή.

«Σήμερα πρώτα γιορτάζουμε τα 65 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα γιορτάζουμε, ίσως, το ξεκίνημα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού», δήλωσε ο Γιώργος Παπαναστασίου, στο περιθώριο της στρατιωτικής παρέλασης, στη Λευκωσία, την Τετάρτη, για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είπε, η απόφαση για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού λήφθηκε το 2019. «Θα έπρεπε να είχε ανοίξει η αγορά τουλάχιστον δύο χρόνια μετά. Αντί αυτού, σήμερα, 2025, ανοίγουμε την αγορά, η οποία προδιαγράφει, όταν θα λειτουργήσει με όλα τα στοιχεία μιας ανταγωνιστικής αγοράς, διαφορετικούς προμηθευτές για τους καταναλωτές».

Σημείωσε ότι οι καταναλωτές μπορεί να είναι οικιακοί ή επιχειρήσεις. Η σημερινή μέρα, είπε, «σηματοδοτεί αυτή την πιθανή εναλλακτική λύση, την οποία μπορεί να έχουν οι καταναλωτές ηλεκτρισμού.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσα από την Ανταγωνιστική Αγορά «θέλουμε να δούμε μία ‘κοστοστρεφή’ παραγωγή από τις ΑΠΕ, να δούμε στο μίγμα ηλεκτρισμού να είναι πιο έντονο και πιο πολύ το ποσοστό ΑΠΕ, αλλά με ‘κοστοστρέφεια’. Δηλαδή να σπρώξουμε το κόστος ηλεκτρισμού στην Κύπρο προς τα κάτω, μέσα από τη χρήση πιο πολλής παραγωγής από τις ΑΠΕ».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται ενδιαφέρον για προμήθεια των οικιακών καταναλωτών, ο Υπουργός είπε ότι μία ελεύθερη αγορά ηλεκτρισμού προϋποθέτει ότι οι όποιοι καταναλωτές θα πρέπει να είναι στόχος για τους προμηθευτές. «Αν οι προμηθευτές επιλέξουν ότι προτεραιότητά τους είναι μόνο οι επιχειρήσεις, δεν μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση. Εμείς θα θέλαμε να δούμε τους προμηθευτές να δίνουν κίνητρα προς τους οικιακούς καταναλωτές, ώστε το μίγμα των πελατών τους να μην αποτελείται μόνο από στοχευμένες μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και από πολλούς οικιακούς καταναλωτές, γιατί μόνο έτσι θα δούμε μια πραγματική ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά», επεσήμανε.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου τόνισε τη σημασία του ανταγωνισμού. «Πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8-9 προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης και της ΑΗΚ-Προμήθειας. Θα πρέπει όλοι αυτοί να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, θα αγοράζουν ηλεκτρισμό από διάφορες πηγές κάθε μισή ώρα, σαν ένα χρηματιστήριο. Πρέπει να αγοράζουν έξυπνα, για να πωλούν έξυπνα, ώστε να μειωθεί το κόστος ηλεκτρισμού για τον τελικό καταναλωτή που παίρνει το αγαθό», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για ποιο λόγο οι προμηθευτές δεν επιλέγουν τους οικιακούς καταναλωτές, ο Υπουργός είπε ότι ένας προμηθευτής στοχεύει καταναλωτές που αποδίδουν περισσότερο για τον ίδιο στην κερδοφορία. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να είναι οι μεγάλοι καταναλωτές, επεσήμανε, αναφέροντας ότι όσο μεγαλύτεροι είναι, τόσο πιο εύκολο είναι να διατηρείται μια προμήθεια στις ώρες που αυτοί οι μεγάλοι καταναλωτές καταναλώνουν.

«Οι πολλοί και μικροί καταναλωτές είναι ‘επιβάρυνση’ σε έναν προμηθευτή, διότι πρώτα απ’ όλα δεν καταναλώνουν πολύ. Είναι ένα σύνολο από πολλούς καταναλωτές και υπάρχει μια επιβάρυνση διαχείρισης τους, η οποία είναι πολύ πιο εύκολη αν έχεις λίγους και μεγάλους», είπε.

