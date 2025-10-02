Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΕΚΤ: Στην Κύπρο τα δεύτερα χαμηλότερα καταθετικά επιτόκια για νοικοκυριά

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο 1,09%, σε σύγκριση με 1,21% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας το χαμηλότερο στην ευρωζώνη

Τα δεύτερα πιο χαμηλά καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο στο σύνολο των χωρών της ευρωζώνης απολαμβάνουν τα κυπριακά νοικοκυριά, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε τον Αύγουστο του 2025 στο 1,08%, όσο τον προηγούμενο μήνα. Είναι το χαμηλότερο στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,84%).

Αντίθετα, τα πιο υψηλά καταθετικά επιτόκια λαμβάνουν οι καταθέτες στην Ολλανδία (2,30%), Ιταλία  (2,09%) και Φινλανδία (2,04%). Ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,71% από 1,72% τον Ιούλιο.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο 1,09%, σε σύγκριση με 1,21% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας το χαμηλότερο στην ευρωζώνη.

Επιτόκια δανείων

Όσον αφορά το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια στην Κύπρο είναι το έκτο χαμηλότερο στην ΕΕ ενώ τα επιτόκια στεγαστικών δανείων είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Οι Κύπριοι επιχειρηματίες δανείζονται με το έκτο υψηλότερο επιτόκιο στην ευρωζώνη.

Tags

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΕΠΙΤΟΚΙΑΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα