ΕΚΤ: Στην Κύπρο τα δεύτερα χαμηλότερα καταθετικά επιτόκια για νοικοκυριά

Τα δεύτερα πιο χαμηλά καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο στο σύνολο των χωρών της ευρωζώνης απολαμβάνουν τα κυπριακά νοικοκυριά, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε τον Αύγουστο του 2025 στο 1,08%, όσο τον προηγούμενο μήνα. Είναι το χαμηλότερο στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,84%).

Αντίθετα, τα πιο υψηλά καταθετικά επιτόκια λαμβάνουν οι καταθέτες στην Ολλανδία (2,30%), Ιταλία (2,09%) και Φινλανδία (2,04%). Ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,71% από 1,72% τον Ιούλιο.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο 1,09%, σε σύγκριση με 1,21% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας το χαμηλότερο στην ευρωζώνη.

Επιτόκια δανείων

Όσον αφορά το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια στην Κύπρο είναι το έκτο χαμηλότερο στην ΕΕ ενώ τα επιτόκια στεγαστικών δανείων είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Οι Κύπριοι επιχειρηματίες δανείζονται με το έκτο υψηλότερο επιτόκιο στην ευρωζώνη.