Η Eurobank Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος στην Αγορά Ηλεκτρισμού

Τη συμμετοχή της ως μοναδικό Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού Κύπρου, που λειτουργεί από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 ως Χρηματιστήριο Ενέργειας, ανακοίνωσε η Eurobank, σημειώνοντας τον καίριο της ρόλο στην εκκαθάριση και τον διακανονισμό συναλλαγών με στόχο τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της νέας αγοράς.

Όπως αναφέρει, στη νέα αγορά που λειτουργεί με πρώτη μέρα εμπορίας την 1η Οκτωβρίου 2025, παραγωγοί και προμηθευτές διαπραγματεύονται τιμές σε ημιωριαία βάση. Ο σχεδιασμός της προβλέπει τον διακριτό ρόλο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ως Φορέα Εκκαθάρισης, του Λειτουργού Αγοράς ως εποπτεύοντος φορέα διαχείρισης, και της Eurobank Ελλάδας ως διαμεσολαβητή μεταξύ ΧΑΚ και συμμετεχόντων -παραγωγών και προμηθευτών-, για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό θέσεων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Αγορά Εξισορρόπησης και τις Επικουρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και τις Τεχνικές Αποφάσεις του ΧΑΚ.

Ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, η Eurobank αναλαμβάνει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της ακεραιότητας των συναλλαγών για τους συμβεβλημένους συμμετέχοντες. Η τράπεζα έχει την ευθύνη να λαμβάνει τα αποτελέσματα εκκαθάρισης και διακανονισμού από τις εκτελεσμένες συναλλαγές, να παρακολουθεί και να εκπληρώνει όλες τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν, όπως οι ημερήσιοι διακανονισμοί μετρητών και οι φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για τη διαχείριση των εξασφαλίσεων και την κάλυψη των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Επιπλέον, διαχειρίζεται τα πιστωτικά όρια που είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη εκτέλεση εντολών και συναλλαγών, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Είναι η μοναδική Τράπεζα ή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που απέκτησε την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στην Κυπριακή Αγορά Ενέργειας, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη λειτουργική αρτιότητα της νέας αγοράς», σημειώνεται.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι η συμμετοχή της Eurobank στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού Κύπρου δεν αφορά τη διαμόρφωση των τιμών ενέργειας, αλλά την παροχή θεσμικών υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισμού, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη λειτουργική αρτιότητα της αγοράς.

