Η payabl. αμφισβητεί το πρόστιμο της Κεντρικής

Η εταιρία θα προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο για την ακύρωση του προστίμου που της επιβλήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα

Η payabl. χαρακτηρίζει το πρόστιμο των 300.000 ευρώ που της επιβλήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα για παραβάσεις της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δυσανάλογα υψηλό με το ιστορικό της υπόθεσης καθώς αφορά πελάτες της περιόδου 2014–2018 με τους οποίους έχει διακόψει τη συνεργασία και έκτοτε έχει ενισχύσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, εκπρόσωπος της payabl. δήλωσε:  «Η απόφαση αυτή αφορά έρευνα που διενεργήθηκε το 2020 και σχετίζεται με πελάτες της εταιρίας κατά την περίοδο 2014–2018, με τους  οποίους η συνεργασία είχε ήδη τερματιστεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Δεν αφορά τις τρέχουσες δραστηριότητες, την ομάδα ή τους πελάτες της payabl. Έκτοτε έχουμε ενισχύσει ουσιαστικά το πλαίσιο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), ενώ τα σημερινά στελέχη που έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης και του ελέγχου δεν συνδέονται με το αντικείμενο των ευρημάτων της Κεντρικής Τράπεζας. Η εταιρεία μας προτίθεται να καταθέσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, καθώς θεωρούμε ότι η απόφαση είναι δυσανάλογη, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του ιστορικού χαρακτήρα της υπόθεσης».

Η payabl. είναι εταιρεία τεχνολογίας πληρωμών (PayTech) που δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των ηλεκτρονικών και φυσικών πληρωμών, προσφέροντας λύσεις για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από startups ως μεγάλους εμπόρους. Διαθέτει άδεια εργασιών από την Κεντρική Τράπεχα της Κύπρου.

