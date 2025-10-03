Κεντρική Τράπεζα: Πρόστιμο €350.000 στην Payabl. Cy Ltd

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε το 2020, αποφάσισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 την επιβολή μέτρων υπό τη μορφή προστίμου στην Payabl. Cy Ltd (formerly Powercash21 Ltd - LEI code 2138003UJXVWKJIH9G72) ύψους €350.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 έως του 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΚΤΚ, στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα («ο Νόμος»), οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου ή τις σχετικές Οδηγίες της.

Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις προτού ληφθεί η τελική απόφαση.