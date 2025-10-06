Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 284,55 μονάδες σημειώνοντας ζημιές σε ποσοστό 0,83%

Με πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 284,55 μονάδες σημειώνοντας ζημιές σε ποσοστό 0,83%. 

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,76 μονάδες με πτώση επίσης 0,85%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €832.916.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, κέρδη σημείωσαν μόνο οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 1,47%. Πτώση κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 0,27%, η Κύρια Αγορά κατά 0,69% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,11%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο €394.802 (τιμή κλεισίματος €7,80 – πτώση 2,26%), της Atlantic Insurance, με όγκο συναλλαγών €196.881 (τιμή κλεισίματος €2,42 – πτώση 2,42%), της Demetra Holdings με όγκο €66.691 (τιμή κλεισίματος €1,69 – άνοδος 1,50%), της Cyprus Forest Industries με €46.400, (τιμή κλεισίματος €1,16 ευρώ – χωρίς μεταβολή) και της Logicom με όγκο €43.520 (τιμή κλεισίματος €4,00 – πτώση 0,99%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 έκλεισαν ανοδικά, 9 πτωτικά και 2 χωρίς μεταβολή . Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 211. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

