Νέα κοινή σύσκεψη εργοδοτών για την ΑΤΑ τη Δευτέρα

Νέα κοινή σύσκεψη των εργοδοτικών οργανώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε πριν από λίγο επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα ο «Π», οι Εκτελεστικές Επιτροπές της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), συνέρχονται σε νέα κοινή συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Σκοπός της σύσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13/10/2025 στις 15:00, είναι η αξιολόγηση της κατάστασης μετά την χθεσινή ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για συνέχιση του διαλόγου υπό τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και η λήψη αποφάσεων για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.

Μέχρι την ολοκλήρωση των διεργασιών των συλλογικών σωμάτων των δύο Οργανώσεων, αναφέρεται, ουδεμία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για την ΑΤΑ με οποιοδήποτε κρατικό αξιωματούχο.

Τέλος, το μορατόριουμ δηλώσεων εκ μέρους ΚΕΒΕ και ΟΕΒ παρατείνεται μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.