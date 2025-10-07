Για τη ΣΕΚ προέχει η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, στο 43% η κάλυψη

H επέκταση και εδραίωση των συλλογικών συμβάσεων στην Κύπρο, καθώς το ποσοστό κάλυψης αγγίζει το 43%, αποτελεί διαρκεί στόχο της ΣΕΚ για εξασφάλιση της αξιοπρέπειας στην εργασία.

Αυτό τονίζει η Συντεχνία, η οποία τιμά και φέτος την 7η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Αξιοπρεπή Εργασία.

Η Ημέρα αυτή αποτελεί σύμβολο και ορόσημο για τους εργαζομένους, και η οποία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων (ITUC) που συσπειρώνει στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες και της οποίας η ΣΕΚ αποτελεί ιδρυτικό και ενεργό μέλος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΕΚ, η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος που οδηγεί στην οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.

Όπως τονίζει η ΣΕΚ, ο αγώνας για την αξιοπρέπεια στην εργασία, για να έχει νόημα, θα πρέπει να είναι διαρκής και να στοχεύει αρχικά στη βελτίωση και ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων όλων των μισθωτών πολιτών - και αυτό συμπεριλαμβάνει τη διασύνδεση των μισθών με το κόστος διαβίωσης.

Στην περίπτωση της Κύπρου, όπως υπενθυμίζει η ΣΕΚ, 1 στους 3 εργαζόμενους αμείβεται με μισθό κάτω των 1.500 ευρώ, ενώ περίπου το 20% των εργαζομένων είναι χαμηλόμισθοι, με απολαβές κάτω των 1.200 ευρώ.

Επίσης, αναφέρει, ο αγώνας πρέπει να στοχεύει στην επέκταση και εδραίωση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, όπως προνοεί η ευρωπαϊκή οδηγία για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, σημειώνοντας πως στην Κύπρο, το ποσοστό κάλυψης αγγίζει το 43%.

Ακόμη πρέπει να στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας σε όλους τους χώρους εργασίας και στην προστασία των ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και στη μείωση του εργασιακού εκφοβισμού, που δυστυχώς πλεονάζει στην Κύπρο.

Το κράτος, σύμφωνα με τη ΣΕΚ, όταν προχωρεί σε δημόσιες συμβάσεις για την υλοποίηση διαφόρων αναπτυξιακών έργων, οφείλει να απαιτεί την ύπαρξη συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία, μέσω του περιεχομένου της, θα προστατεύει και θα κατοχυρώνει πλήρως όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Παράλληλα, αναφέρει πως η Κύπρος, σε ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα και την προστασία της απασχόλησης, πρέπει να κάνει βήματα μπροστά και να εγκαταλείψει την τακτική της ανάθεσης δημοσίων έργων είτε σε «πειρατές» εργολάβους είτε σε ανοργάνωτους επιχειρηματίες, που δεν σέβονται ούτε τις εργατικές νομοθεσίες ούτε τα εργασιακά θέσμια και δημιουργούν, με την παρουσία τους, αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος υγιών επιχειρήσεων.

Επισημαίνει η Συντεχνία ότι η αξιοπρέπεια στην εργασία είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ποιότητα στην απασχόληση και προς αυτή την κατεύθυνση η ΣΕΚ θα συνεχίσει εντατικοποιώντας την προσπάθεια για συλλογικές συμβάσεις για όλους, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο στόχος ΑΤΑ για όλους και ταμεία προνοίας για όλους, ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, ενίσχυση του κατώτατου μισθού, ολοκλήρωση της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και αναθεώρηση της στρατηγικής για τους εργαζόμενους από Τρίτες Χώρες.

«Η ΣΕΚ συνεχίζει στο πλευρό των εργαζομένων όχι με λόγια και εξαγγελίες αλλά με έργα», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ