Το 16,6% των εργαζομένων δουλεύουν πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα

Πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα, εργάζεται ποσοστό 16,6% των απασχολουνένων στην Κύπρο έναντι 10,8% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 10,8% των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάστηκε περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα στην κύρια και δεύτερη εργασία του μαζί.

Τα στοιχεία δείχνουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ για όσους εργάζονταν περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (20,9%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (16,6%) και τη Μάλτα (14,6%). Από την άλλη πλευρά, το χαμηλότερο ήταν στη Βουλγαρία (2,5%), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%).

Ο χρόνος εργασίας μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα – που συνδυάζει κύρια και δεύτερη εργασία – ήταν ο πιο δημοφιλής στην ΕΕ, με το 72,3% όλων των απασχολούμενων να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Βουλγαρία (92,8%), η Ρουμανία (90,6%) και η Λετονία (86,9%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων σε αυτήν την κατηγορία.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,9% των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών εργάζονταν έως και 19 ώρες την εβδομάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτήν την κατηγορία παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (26,8%), τη Δανία (25,5%) και την Αυστρία (25,3%). Αντίθετα, η μικρότερη ήταν στη Ρουμανία (3,5%), τη Βουλγαρία (4,6%) και την Ελλάδα (6,1%).