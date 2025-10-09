Δεκατέσσερα σχέδια στήριξης της απασχόλησης €89 εκατ. το 2025

Στην υλοποίηση ή και εξαγγελία συνολικά 14 σχεδίων χορηγιών στήριξης της απασχόλησης μέχρι το τέλος του 2025 με προϋπολογισμό €88,7 εκατ. αναφέρεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στο στρατηγικό σχέδιο για τα έτη 2026-2028 σημειώνεται ότι τα ειδικά σχέδια στήριξης της απασχόλησης αποτελούν ένα από τα βασικά μέτρα της κοινωνικής και ενεργητικής πολιτικής του υπουργείου τα οποία στοχεύουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη των εργοδοτών.

Τα σχέδια αυτά στοχεύουν στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων ανέργων, μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων προς εργοδότες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Τα σχέδια χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και παρακολούθηση των Σχεδίων Στήριξης της Απασχόλησης έχει ο Φορέας Διαχείρισης του Τμήματος Εργασίας.

Μέχρι και το τέλος του 2025 ο Φορέας Διαχείρισης αναμένεται να ολοκληρώσει την υλοποίηση ή/και να εξαγγείλει την έναρξη υλοποίησης συνολικά 14 Σχεδίων Χορηγιών τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, και από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων ανέρχεται στα €88,7 εκατ.

Τέσσερα σχέδια

Όπως ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση προχωρεί στην εφαρμογή τεσσάρων νέων Σχεδίων Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση πολιτών που αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας.

Τα Σχέδια χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και στοχεύουν στην ουσιαστική ενθάρρυνση των εργοδοτών, ώστε να δώσουν ευκαιρίες σε γυναίκες, νέους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Τα σχέδια έχουν ως εξής:

(α) «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη αδρανών γυναικών με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης», συνολικού προϋπολογισμού €4.000.000, που στοχεύει στην εργοδότηση 470 γυναικών με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης.

(β) «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη ανέργων γυναικών», με προϋπολογισμό €7.000.000, για την εργοδότηση 820 ανέργων γυναικών.

(γ) «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών», με προϋπολογισμό €4.000.000, για την εργοδότηση 470 ατόμων.

(δ) «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη νέων ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης», με προϋπολογισμό €3.000.000, για την εργοδότηση 350 νέων με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης.

Μείωση ανεργίας και αύξηση απασχόλησης

Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, το ετήσιο ποσοστό ανεργίας κατά το 2024, ήταν 4,9% και του αριθμού των ανέργων 24.885 άτομα σε σύγκριση με 5,8% και 29.661 άτομα το 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,9 ποσοστιαία μονάδα και 4.776 άτομα, αντίστοιχα. Το 2022, το ετήσιο ποσοστό ανεργίας ήταν 6,3% (31.089 άτομα).

Ο μέσος όρος της απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 15+ χρόνων κατά το 2024 αυξήθηκε κατά 7.054 άτομα ή 1,5% φθάνοντας στα 486.978 άτομα από 479.924 άτομα που ήταν το 2023, το δε ετήσιο ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 χρονών αυξήθηκε στο 79,8% από 79,6%. Το ετήσιο ποσοστό απασχόλησης κατά το 2022 διαμορφώθηκε στο 78,9%.