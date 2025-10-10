Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κίνδυνος νέων σκοπέλων για πολλαπλές συντάξεις-Τι δηλώνει στον Πολίτη ο γενικός λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», ανέφερε ότι με τον νέο νόμο βελτιώνονται αλλά δεν διορθώνονται όλες οι στρεβλώσεις

Το νέο πλαίσιο που ψήφισε η Βουλή για τις πολλαπλές συντάξεις αξιωματούχων θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο, επισημαίνει ο γενικός λογιστής της Δημοκρατίας Ανδρέας Αντωνιάδης, τονίζοντας τον κίνδυνο σε μεταγενέστερο στάδιο κάποιες πρόνοιες να κριθούν αντισυνταγματικές. Στο πλαίσιο του podcast του «Π», «Ματιά στην Οικονομία», ο κ. Αντωνιάδης ανέφερε ότι «με τον νέο νόμο βελτιώνονται αλλά δεν διορθώνονται όλες οι στρεβλώσεις». Το νέ...

