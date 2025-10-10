Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Στο €1,4 δισ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα της κυβέρνησης- Τι δείχνουν νέα στοιχεία

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Αυξημένα κατά 6,8% τα δημόσια έσοδα και 7,1% οι δαπάνες

Στο €1,4 δισ. φθάνει το δημοσιονομικό πλεόνασμα της κυβέρνησης τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης της τάξης του €1,4 δισ. (4,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €1,3 δισ.. (4,0% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Αύξηση 6,8% στα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αυξήθηκαν κατά €641,1 εκατ. (+6,8%) και ανήλθαν στα €10,1 δισ. σε σύγκριση με €9,5 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €178,3 εκατ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €2,7 δισ. σε σύγκριση με €2,5 δισ. το 2024.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €243,8 εκατ. (+8,4%) και ανήλθαν στα €3,1 δισ. σε σύγκριση με €2,9 δισ. το 2024.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €57,4 εκατ. και ανήλθαν στα €121,8 εκατ. σε σύγκριση με €64,4 εκατ. το 2024.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €41,0 εκατ. (+1,3%) και ανήλθαν στα €3,1 δισ. εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €47,7 εκατ. (+2,3%) και ανήλθαν στα €2,1 δισ.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €97,8 εκατ. (+17,7%) και ανήλθαν στα €651,6 εκατ. σε σύγκριση με €553,8 εκατ. το 2024.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €45,8 εκατ. (+65,7%) και ανήλθαν στα €115,5 εκατ. σε σύγκριση με €69,7 εκατ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €22,9 εκατ. (-9,0%) και περιορίστηκαν στα  €232,7 εκατ. σε σύγκριση με €255,6 εκατ. το 2024.

Στο 7,1% η αύξηση δαπανών

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αυξήθηκαν κατά €574,3 εκατ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €8,7 δισ. σε σύγκριση με €8,1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €149,3 εκατ. (+6,2%) και ανήλθαν στα €2,5 δισ. σε σύγκριση με €2,4 δισ. το 2024.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €231,1 εκατ. (+6,8%) και ανήλθαν στα €3,6 δισ. σε σύγκριση με €3,4 δισ. το 2024.

Η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €84,6 εκατ. (+10,1%) και ανήλθε στα €920,1 εκατ. σε σύγκριση με €835,5 εκατ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €131,8 εκατ. (+22,9%) και ανήλθε στα €707,0 εκατ. σε σύγκριση με €575,2 εκατ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €92,9 εκατ. (+19,2%) και ανήλθαν στα €576,7 εκατ. σε σύγκριση με €483,8 εκατ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €38,9 εκατ. (+42,6%) και ανήλθαν στα €130,3 εκατ. σε σύγκριση με €91,4 εκατ. το 2024.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €2,9 εκατ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €287,7 εκατ. σε σύγκριση με €290,6 εκατ. το 2024.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €16,6 εκατ. (-3,1%) και περιορίστηκαν στα €527,0 εκατ. σε σύγκριση με €543,6 εκατ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €3,0 εκατ. (-3,0%) και περιορίστηκαν στα €98,0 εκατ. σε σύγκριση με €101,0 εκατ. το 2024.

Σημαντική διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της γενικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

 

