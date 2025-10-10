Συστηματική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις

Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις επιταχύνεται, με το 34% να δηλώνει συστηματική χρήση έναντι 22% ένα χρόνο πριν, ρυθμός που συνιστά αύξηση 55% και συγκαταλέγεται στους υψηλότερους της Ευρώπης, σύμφωνα με τη μελέτη «Unlocking Greece’s AI Potential 2025» την οποία εκπόνησε η Strand Partners για λογαριασμό της Amazon Web Services (AWS). Πάνω από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν πλέον λύσεις ΤΝ, εκ των οποίων περίπου 60.000 τις υιοθέτησαν μέσα στο τελευταίο έτος. Η μελέτη παρουσιάστηκε την Πέμπτη στην Αθήνα από τον Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της AWS, Θανάση Πατσάκα και τον Λεωνίδα Δρακόπουλο, Solution Architect Leader της AWS σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η εικόνα που προκύπτει είναι μιας αγοράς σε φάση ταχείας μετάβασης από την πιλοτική δοκιμή στη μεθοδική ενσωμάτωση, με σαφή όμως δομικά εμπόδια που απαιτούν συντονισμένες λύσεις.

Στον πυρήνα της ώθησης βρίσκεται το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, όπου πάνω από τις μισές startups έχουν ήδη εντάξει λύσεις ΤΝ και πάνω από το ένα τέταρτο εφαρμόζει προηγμένες πρακτικές, όπως πολλαπλά μοντέλα και custom συστήματα, ξεπερνώντας τις μεγάλες επιχειρήσεις που παραμένουν κυρίως σε βασική αυτοματοποίηση ή πιλοτικά projects.

Η στροφή από τον πειραματισμό στη στρατηγική ενσωμάτωση προβάλλει ως ζητούμενο για τους μεγάλους οργανισμούς, προκειμένου να κλιμακώσουν την αξία που παράγεται από τα συστήματα ΤΝ.

Τα οικονομικά οφέλη για όσους ήδη υιοθετούν είναι εμφανή: το 89% των επιχειρήσεων με εφαρμοσμένη ΤΝ αναφέρει άνοδο εσόδων, με μέσο ρυθμό 18%, ενώ επισημαίνεται και σημαντική ενίσχυση παραγωγικότητας που απελευθερώνει χρόνο για καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Η συσχέτιση υιοθέτησης AI με την επιχειρηματική επίδοση ενδυναμώνει το επιχείρημα για επιτάχυνση της ωρίμανσης και πέρα από τους πρωτοπόρους κλάδους.

Ωστόσο, το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει ο νούμερο ένα φραγμός: μόλις 18% των επιχειρήσεων δηλώνει ισχυρές εσωτερικές ικανότητες ΤΝ, ενώ 45% δυσκολεύεται να βρει εγχώριο ταλέντο, με πάνω από τις μισές να θεωρούν ότι η έλλειψη δεξιοτήτων περιορίζει την καινοτομία. Η πίεση μεταφράζεται και σε κόστος, καθώς σχεδόν οι μισές εταιρείες καταγράφουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα λόγω ανεπαρκών ψηφιακών γνώσεων, ενώ για να προσελκύσουν ειδικούς δηλώνουν διατεθειμένες για μισθούς κατά 42% υψηλότερους, με το 27% να «τρέχει» ήδη ειδικά προγράμματα κατάρτισης ΤΝ και περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους να έχει λάβει ψηφιακή εκπαίδευση τον τελευταίο χρόνο.

Η κανονιστική πολυπλοκότητα και το compliance επιβαρύνουν επιπλέον την εξίσωση, καθώς οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι 43 ευρώ ανά 100 ευρώ τεχνολογικής δαπάνης κατευθύνονται σε συμμόρφωση, ποσοστό άνω του ευρωπαϊκού μέσου, με προσδοκία περαιτέρω αύξησης τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της AWS, Θανάσης Πατσάκας, επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων και της ρυθμιστικής αβεβαιότητας είναι κρίσιμη για τη συνέχιση της δυναμικής και την παγίωση της Ελλάδας ως περιφερειακού τεχνολογικού κόμβου.

Σε επίπεδο υποδομών, η AWS αναδεικνύει επενδύσεις που στηρίζουν την ασφαλή και ευέλικτη υιοθέτηση: Athens Edge location από το 2020, τοπικό γραφείο από το 2021, το πρώτο AWS Outpost Testing Lab στην ΕΕ το 2023 στην Αθήνα, και ενεργοποίηση του AWS Direct Connect στην Αθήνα εντός 2025 για ιδιωτική και αξιόπιστη συνδεσιμότητα. Οι πρωτοβουλίες συμπληρώνονται με ανάπτυξη έργων ΑΠΕ ισχύος 657 MW, στοιχείο που υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακά βιώσιμη λειτουργία υποδομών.

Η μελέτη, εκπονήθηκε από τη Strand Partners για την AWS, στηρίζεται σε δύο πανεθνικά αντιπροσωπευτικά δείγματα: 1.000 ελληνικές επιχειρήσεις (με βάση μέγεθος, κλάδο, περιφέρεια NUTS 1) και 1.000 πολίτες (ηλικία, φύλο, περιφέρεια NUTS 1).

Τι σημαίνει για την Κύπρο

Η κυπριακή οικονομία, με υψηλή συμμετοχή υπηρεσιών και δυναμισμό σε χρηματοοικονομικά, τουρισμό, ναυτιλία και ενέργεια, μπορεί να αποκομίσει ανάλογα οφέλη από στοχευμένη υιοθέτηση ΤΝ, ιδίως σε αυτοματοποίηση back-office, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και ανάλυση κινδύνου. Το έλλειμμα εξειδικευμένων δεξιοτήτων και το κόστος συμμόρφωσης αναμένεται να λειτουργήσουν παρόμοια ως ανασχετικοί παράγοντες, άρα προτεραιότητα έχουν προγράμματα κατάρτισης ανά κλάδο, συνεργασίες με παρόχους cloud και σαφές πλαίσιο διακυβέρνησης ΤΝ ευθυγραμμισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Επενδύσεις σε τοπική συνδεσιμότητα, ιδιωτικές διασυνδέσεις cloud και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές θα μειώσουν τα κόστη υιοθέτησης και το λειτουργικό ρίσκο, ειδικά για κλάδους με αυξημένες απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης.