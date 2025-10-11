Δημόσια πρόταση εξαγοράς της LCP Holdings από 7Q Invest

Τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της LCP Holdings για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ανακοίνωσε την Παρασκευή η 7Q Invest AIF V.C.I.C. PLC για λογαριασμό του επενδυτικού τμήματος 7Q Invest I Multi Opportunities.

Η 7Q Invest AIF V.C.I.C. PLC και η 7Q Retirement Partners ανακοίνωσαν ότι στις 9 Οκτωβρίου 2025 διενεργήθηκαν συναλλαγές αγοράς συνολικά 17.306.673 συνήθεις μετοχές της LCP που αντιστοιχούν στο 67,46% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της LCP. Όλες οι αποκτήσεις μετοχών της LCP έγιναν στην τιμή των €0,141 ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,11 η κάθε μια.

Πριν από τις πιο πάνω συναλλαγές, τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα κατείχαν συνολικά 89.052 συνήθεις μετοχές της LCP ονομαστικής αξίας €0,11 η κάθε μια που αντιπροσώπευαν το 0,35% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της LCP. Εξ’ αυτού, ποσοστό 0,16% κατεχόταν από την 7Q Invest AIF V.C.I.C. PLC - Multi Opportunities.

Σε συνέχεια της απόκτησης ποσοστού 41,71% του μετοχικού κεφαλαίου της LCP, η 7Q Invest AIF V.C.I.C. PLC για λογαριασμό του επενδυτικού τμήματος 7Q Invest I Multi Opportunities, ανακοίνωσε σύμφωνα με το Άρθρο 6(2) και το Άρθρο 13 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022, Ν.41(I)/ 2007 , τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της LCP για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της LCP.

Η σκοπούμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της LCP είναι €0,141 ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά, σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση, αντιπροσωπεύοντας premium 17,5% από την τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης.

Ο προτείνοντας κατέχει άμεσα 10.741.813 μετοχές της LCP που αντιπροσωπεύουν το 41,87% % του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της LCP. Πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με προτείνοντα κατέχουν συνολικά 6.653.912 μετοχές της LCP που αντιπροσωπεύουν το 25,94% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της LCP.

Ο προτείνοντας θα προβεί σε διευθετήσεις με πιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου για την εξασφάλιση του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή της απαιτούμενης αντιπαροχής προς τους μετόχους της LCP που θα αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση.

Η δημόσια πρόταση τελεί υπό την αίρεση να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε άλλες κανονιστικές εγκρίσεις ή αιρέσεις.

Δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των τίτλων μιας εταιρείας θεωρείται ότι καθίσταται επιτυχής, εφόσον ληφθούν αποδοχές για ποσοστό τίτλων που προστιθέμενοι στους ήδη κατεχόμενους από τον ίδιο, ή από τα πρόσωπα που καθορίζονται στο άρθρο 13 του Νόμου, του παρέχουν ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας.

Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τη δημόσια πρόταση θα περιληφθούν στο έγγραφο δημόσιας πρότασης το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου και τις σχετικές Οδηγίες της Επιτροπής αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου δημόσιας πρότασης.

Δραστηριότηες LCP

Οι κύριες δραστηριότητες της LCP Holdings για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ήταν οι επενδύσεις σε αξίες και οι επιλεγμένες συμμετοχές σε εταιρείες και σχήματα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και έργα. Παρόλα αυτά, επισημαίνεται ότι, στον τομέα ενασχόλησής της, η εταιρεία δεν συμμετέχει σε ενεργό εμπορία.

Κέρδη €1 εκατ. το 2024

Το κέρδος για το έτος που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε σε €1.032.237 το 2024 έναντι ζημιάς €6.197 το 2023.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας ήταν €4.832.750 (2023: €8.767.180) και τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού ήταν €4.173.660 (2023: €3.141.423).