Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τη διαχείριση ΜΕΔ- Ποιες οι προκλήσεις

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Παρά τα οφέλη, η ενσωμάτωση της ΤΝ αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η ανάγκη για υψηλής ποιότητας δεδομένα, η διασφάλιση της διαφάνειας των αλγορίθμων («explainable AI») και η συμμόρφωση με τον GDPR

Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου οι αλγόριθμοι και τα μοντέλα μηχανικής μάθησης αναλαμβάνουν τον έλεγχο από τις παραδοσιακές μεθόδους. Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων επενδύουν σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για να αυξήσουν τα ποσοστά είσπραξης, να μειώσουν το κόστος και να προλάβουν την εμφάνιση νέων ΜΕΔ, με αποτέλεσμα να αναδιαμορφώνεται το οικοσύστημα της δ...

