Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τη διαχείριση ΜΕΔ- Ποιες οι προκλήσεις

Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου οι αλγόριθμοι και τα μοντέλα μηχανικής μάθησης αναλαμβάνουν τον έλεγχο από τις παραδοσιακές μεθόδους. Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων επενδύουν σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για να αυξήσουν τα ποσοστά είσπραξης, να μειώσουν το κόστος και να προλάβουν την εμφάνιση νέων ΜΕΔ, με αποτέλεσμα να αναδιαμορφώνεται το οικοσύστημα της δ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!