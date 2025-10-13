Πώς κατανέμεται η πίτα στην κινητή τηλεφωνία

Την πρώτη θέση στα μερίδια αγοράς στην αγορά κινητής τηλεφωνίας διατηρεί η Cyta, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του γραφείου επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Cyta κατέχει την πρώτη θέση στα μερίδια αγοράς, τόσο στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας και στους συνδρομητές συμβολαίου Unlimited δεδομένα, φωνή και sms, όσο και στους χρήστες προπληρωμένης τηλεφωνίας.

Το συνολικό μερίδιο αγοράς της Cyta στην κινητή ανήλθε στο 51% τέλος Ιουνίου από 51,1% τέλος Δεκεμβρίου. Τον περσινό Ιούνιο ήταν 49,9%

Όσον αφορά την Epic, το μερίδιο αγοράς μειώθηκε στο 27,3% από 27,7% τέλος Δεκεμβρίου του 2024 και 28,8% τον Ιούνιο του 2024.

To μερίδιο αγοράς της Primetel αυξήθηκε στο 11,2% από 10,8% τέλος του 2024 και της Cablenet ανήλθε στο 10,6% από 10,4%.

Στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, το μερίδιο αγοράς της Cyta ανήλθε το εξάμηνο του 2025 στο 52,5% από 52,6% τον Δεκέμβριο του 2024.

Το μερίδιο αγοράς της Epic στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας μειώθηκε στο 28% από 28,2% τον Δεκέμβριο του 2024.

Όσον αφορά την Cablenet, στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας ανέβασε το ποσοστό της στο 11% από 10,6% τον Δεκέμβριο του 2024 και της Primetel διαμορφώθηκε στο 8,5% από 8,6%.

Στους συνδρομητές συμβολαίου unlimited δεδομένα, φωνή και sms, το μερίδιο της Cyta είναι 42,9%, της Epic 32,9%, της Cablenet 13,8% και της Primetel 10,4%.

Όσον αφορά τους χρήστες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, το μερίδιο της Cyta είναι 46,9%, της Epic 25,3%, της Primetel 18,3% και της Cablenet 9,5%.