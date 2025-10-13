Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΚΕΒΕ, ΟΕΒ: Στρατηγική διαχείριση των διαπραγματεύσεων για ΑΤΑ

Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των δύο εργοδοτικών συνδέσμων,  εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις από την προηγούμενη κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 2/10/2025, επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις επί της αρχής και επί της ουσίας και εγκρίθηκε η στρατηγική διαχείριση των διαπραγματεύσεων.

Οι Εκτελεστικές Επιτροπές της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) συνήλθαν τη Δευτέρα 13/10/2025 σε δεύτερη κοινή συνεδρία, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκαν οι διαπραγματευτικές ομάδες να χειριστούν κατάλληλα τη συνάντηση με την Αρμόδια Αρχή που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 16/10/2025. Τέλος αποφασίστηκε η παράταση του μορατόριουμ δηλώσεων.

