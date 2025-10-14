Αυξήθηκαν στα $14,39 δισ. τα κέρδη της JPMorgan Chase

Αύξηση σημείωσαν τα κέρδη της JPMorgan Chase στο τρίτο τρίμηνο, ενισχυμένα από συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και δημόσιες εγγραφές που ενίσχυσαν την επενδυτική τραπεζική της, μαζί με την ισχυρότερη εμπορική απόδοση.

Τα κέρδη της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας αυξήθηκαν στα 14,39 δισεκατομμύρια δολάρια ή 5,07 δολάρια ανά μετοχή στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε την Τρίτη. Αυτό συγκρίνεται με 12,9 δισ. δολάρια ή 4,37 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

«Ενώ υπήρξαν κάποια σημάδια εξασθένισης, ιδίως στην αύξηση των θέσεων εργασίας, η οικονομία των ΗΠΑ παρέμεινε γενικά ανθεκτική», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος Jamie Dimon.

Ωστόσο, ο κ. Dimon προειδοποίησε για αυξημένο βαθμό αβεβαιότητας που προκύπτει από πολύπλοκες γεωπολιτικές συνθήκες, δασμούς και εμπορική αβεβαιότητα, αυξημένες τιμές περιουσιακών στοιχείων και τον κίνδυνο ενός άκαμπτου πληθωρισμού.

Η σύναψη εταιρικών συμφωνιών έχει αυξηθεί απότομα φέτος μετά από μια σύντομη επιβράδυνση τον Απρίλιο, υποστηριζόμενη από μια ανθεκτική οικονομία και ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων που ώθησαν τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά.

Οι χρεώσεις επενδυτικής τραπεζικής στην JPMorgan αυξήθηκαν κατά 16% το τρίτο τρίμηνο, ενώ αύξηση σημείωσαν επίσης τα έσοδα από χρηματιστηριακές συναλλαγές σε μια εποχή που η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει.

Η ανανεωμένη εμπιστοσύνη έχει ενισχύσει την επενδυτική τραπεζική σε όλη τη Wall Street, με τους διαχειριστές συμφωνιών (dealmakers) να αναμένουν ένα ακόμη ισχυρότερο περιβάλλον το 2026, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια.

Η JPMorgan εισέπραξε τις περισσότερες χρεώσεις επενδυτικής τραπεζικής μεταξύ των ανταγωνιστών της μέχρι στιγμής για φέτος, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Dealogic.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η JPMorgan ανακοίνωσε σχέδια για την πρόσληψη τραπεζιτών και την επένδυση έως και 10 δισ. δολαρίων σε αμερικανικές εταιρείες, κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανθεκτικότητα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμευσης 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στελέχη του κλάδου έχουν δηλώσει ότι οι καταναλωτές παραμένουν σε καλή οικονομική κατάσταση, βοηθούμενοι από την ισχυρή αγορά εργασίας και τους αυξανόμενους μισθούς. Αυτό σημαίνει επίσης τακτικές πληρωμές χρέους και σταθερή ζήτηση για νέα δάνεια.

Στην JPMorgan, τα καθαρά κέρδη από τόκους αυξήθηκαν κατά 2% το τρίτο τρίμηνο στα 24,1 δισ. δολάρια.

Μεγάλες τράπεζες, όπως η JPMorgan Chase και η Bank of America, χρησιμεύουν ως παράθυρο στην οικονομία των ΗΠΑ, προσφέροντας πληροφορίες για τις καταναλωτικές δαπάνες και τον δανεισμό, καθώς και για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Καθώς το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ καθυστερεί την δημοσίευση βασικών οικονομικών δεικτών, οι επενδυτές θα εξετάσουν προσεκτικά τις παρατηρήσεις του Dimon σχετικά με την οικονομία.

