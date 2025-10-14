Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα κέρδη της Goldman Sachs, έφθασαν τα $4,1 δισ.

Τις προσδοκίες της Wall Street ξεπέρασαν κέρδη τρίτου τριμήνου της Goldman Sachs που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, καθώς ο τομέας της επενδυτικής τραπεζικής πέτυχαν περισσότερες αμοιβές από συμβουλές, ενώ η ανάκαμψη των αγορών αύξησε τα έσοδα από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των πελατών.

Η πρόβλεψη της τράπεζας για μια χρονιά-ορόσημο σε σχέση με συμφωνίες έχει υλοποιηθεί καθώς οι επιχειρήσεις αναβιώνουν τα σχέδια τους για συγχωνεύσεις και εισαγωγές στις αγορές.

Οι αμοιβές της επενδυτικής τραπεζικής της Goldman Sachs αυξήθηκαν κατά 42%, στα 2,66 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σχέση με ένα χρόνο προηγουμένως. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 14,3%, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση που συγκέντρωσε η LSEG.

Η ανάπτυξη της αμερικανικής τράπεζας τροφοδοτήθηκε από την αύξηση κατά 60% των αμοιβών από συμβουλές, ενώ αύξηση σημείωσαν επίσης οι αμοιβές αναδοχής έκδοσης χρέους και μετοχών.

Η ανταγωνίστρια της JPMorgan Chase ανέφερε επίσης ισχυρά στοιχεία επενδυτικής τραπεζικής νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Τα αποτελέσματα αυτού του τριμήνου αντικατοπτρίζουν τη δύναμη του franchise των πελατών μας και επικεντρώνονται στην εκτέλεση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων σε ένα βελτιωμένο περιβάλλον αγοράς», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος David Solomon σε ανακοίνωσή του.

«Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και γι' αυτό παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ισχυρή διαχείριση κινδύνου», είπε, επαναλαμβάνοντας την επιφυλακτική αισιοδοξία του Διευθύνοντος Συμβούλου της JPMorgan, Jamie Dimon, νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Ο παγκόσμιος όγκος συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ξεπέρασε τα 3,43 τρισεκατομμύρια δολάρια, με σχεδόν το 48% αυτού να πραγματοποιείται στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic.

Η περίοδος αυτή σημείωσε επίσης τον υψηλότερο μέσο όγκο συγχωνεύσεων και εξαγορών παγκοσμίως αλλά και στις ΗΠΑ από το 2015 και είναι σύμφωνα με την εκτίμηση του Διευθύνοντος Συμβούλου David Solomon την οποία εξέφρασε στο περσινό συνέδριο του Reuters «NEXT».

Η Goldman Sachsήταν μεταξύ των διαχειριστών σε κορυφαίες αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) κατά το τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων της εταιρείας λογισμικού σχεδιασμού Figma, της σουηδικής fintech Klarna και της εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας Firefly Aerospace.

Τα συνολικά τριμηνιαία κέρδη ανήλθαν σε 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια ή 12,25 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street για 11 δολάρια ανά μετοχή.

Τα στελέχη της Goldman είναι ολοένα και πιο αισιόδοξα σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών τους τελευταίους μήνες, με τον Solomon να αναφέρει τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι είχε μια από τις πιο πολυάσχολες εβδομάδες για IPOs εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Τα έσοδα από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και πλούτου αυξήθηκαν κατά 17%, στα 4,4 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας την πρώτη τριμηνιαία αύξηση για τον τομέα, φέτος.

Η Goldman Sachs διέθεσε 339 εκατομμύρια δολάρια ως προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες, σε σύγκριση με 397 εκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο. Οι προβλέψεις αφορούσαν κυρίως το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών της.

Πηγή: ΚΥΠΕ