Demetra Holdings: €401 εκατ. σε μετρητά και καταθέσεις

H Demetra Holdings είχε επενδυμένο τέλος Σεπτεμβρίου του 2025, το 76,47% του ενεργητικού της σε τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά που ανέρχεται σε ποσό €400,9 εκατ., σύμφωνα με την κατάσταση επενδύσεων που ανακοίνωσε την Τετάρτη μέσω ΧΑΚ η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι ποσό €426,5 εκατ. έλαβε η εταιρεία, μετά την πώληση των 88.064.705 μετοχών που κατείχε στην Ελληνική Τράπεζα (21,33% επί του συνόλου των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας), έναντι τιμήματος €4,843 ανά μετοχή.

Τέλος Σεπτεμβρίου του 2024 η εταιρεία είχε επενδυμένα €2,3 εκατ. σε μετρητά και καταθέσεις που αντιπροσώπευε το 0,55% του συνολικού ενεργητικού της.

Όσον αφορά τον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, η εταιρεία είχε τέλος Σεπτεμβρίου 2025 τοποθετημένα €74,7 εκατ. ή 14,24% του συνολικού ενεργητικού της στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, έναντι αντίστοιχης επένδυσης €43,6 εκατ. το εννιάμηνο του 2024.

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις της εταιρείας στον κλάδο είναι στην Κύπρο (€62,2 εκατ.), ενώ ακολουθεί η Ρουμανία (€10,2 εκατ.) και η Βουλγαρία (€2,2 εκατ.).

Η επένδυση στη Logicom ανέρχεται στο 5,84% (€30,6 εκατ.) από 5,23% πέρσι (€21,9 εκατ.)

Η Δήμητρα είχε επενδυμένο τέλος Σεπτεμβρίου του 2025 το 1,49% της αξίας του ενεργητικού της σε άλλα έργα (€7,8 εκατ.), από 2,99% πέρσι (€12,6 εκατ.)

Επίσης, η εταιρεία επενδυμένο €6,4 εκατ. στη Lordos Hotels που αντιπροσωπεύει 1,23% του ενεργητικού της έναντι €4,3 εκατ. ή 1,02% το αντίστοιχο περσινό εννιάμηνο.

Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της Δήμητρα ανέρχεται στα €2,5682 από €2,0274.

Το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε στα €524,3 εκατ. από €419,6 εκατ. τέλος Σεπτεμβρίου του 2024.

Κέρδη €133 εκατ. το 2024

Το κέρδος μετά τη φορολογία της εταιρείας ανήλθε στα €132,5 εκατομμύρια κατά το έτος 2024 σε σχέση με €86,2 εκατομμύρια το 2023. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν στα €499,8 εκατομμύρια, που ισοδυναμούν με €2,50 ανά μετοχή, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 35,9% κατά τη διάρκεια του έτους και μια ανατοκιζόμενη ετησιοποιημένη απόδοση από το 2021 μέχρι σήμερα της τάξης του 16,6%.

Το κέρδος από την πώληση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας μετουσιώθηκε σε μετρητά το 2025 (Φεβρουάριος) όταν εκτελέστηκε η πράξη με την Eurobank A.E.

Το εξάμηνο του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε μεγάλη μείωση στα κέρδη της λόγω της συμπερίληψης στα περσινά αποτελέσματα μεριδίου κέρδους €40 εκατ. από τη συμμετοχή στην Ελληνική Τράπεζα.