Μειώθηκαν στα €10 εκατ. τα κέρδη της Demetra Holdings λόγω Ελληνικής Τράπεζας

Μεγάλη μείωση στα κέρδη της ανακοίνωσε για το εξάμηνο το 2025 η Demetra Holdings λόγω της συμπερίληψης στα περσινά αποτελέσματα μεριδίου κέρδους €40 εκατ. από τη συμμετοχή στην Ελληνική Τράπεζα.

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, το Συγκρότημα κατέγραψε καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία ύψους €10.226.927 (5,11 σεντ ανά μετοχή), σε σύγκριση με καθαρό κέρδος ύψους €39.037.685 (19,52 σεντ ανά μετοχή) την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα αποτελέσματα του 2024 περιλάμβαναν ποσό €40.323.512, που αφορούσε το μερίδιο κέρδους από τη συμμετοχή του Συγκροτήματος στην Ελληνική Τράπεζα.

Η εν λόγω επένδυση πωλήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2025. Δεν καταγράφηκε νέο κέρδος από την πώληση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς το συνολικό κέρδος είχε ήδη αναγνωριστεί ως μη πραγματοποιηθέν στα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 και προηγούμενων ετών. Με την πώληση, το μη πραγματοποιηθέν κέρδος μετατράπηκε σε πραγματοποιηθέν.

Το κέρδος του πρώτου εξαμήνου του 2025 προκύπτει κατά κύριο λόγο από τις επενδύσεις του Συγκροτήματος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά των αυξημένων εσόδων από τόκους και ενοίκια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στις 30 Ιουνίου 2025, η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 255,04 σεντ, έναντι 249,92 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 20241, καταγράφοντας αύξηση 2,0%.

Οι συμμετοχές του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους απέφεραν κέρδος €7.961.232 το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι €350.860 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα έσοδα από μερίσματα είναι σημαντικά μειωμένα (€940 έναντι €685.924), λόγω χρονικής διαφοράς στην αναγνώρισή τους.

Αντίθετα, τα έσοδα από τόκους κατέγραψαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε €3.314.976 (30 Ιουνίου 2024: €108.274), λόγω της απόδοσης σε τραπεζικές καταθέσεις και ταμειακά ισοδύναμα που προέκυψαν από την πώληση της επένδυσης στην Ελληνική Τράπεζα.

Μπουμ στα έσοδα από ενοίκια

Όσον αφορά τον τομέα των ακινήτων, τα καθαρά έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε €1.211.957, αυξημένα κατά 122,6% σε σύγκριση με τα €544.417 του πρώτου εξαμήνου του 2024. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην απόκτηση από το Συγκρότημα εννιαόροφου κτιρίου με γραφειακούς χώρους, αξίας περίπου €30,5 εκατομμυρίων, τον Μάρτιο του 2025.

Αύξηση 54% στα λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €1.147.775, σημειώνοντας αύξηση 53,9% σε σύγκριση με €746.032 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε μη συνήθη νομικά και επαγγελματικά έξοδα που αφορούν την πώληση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς και σε έξοδα που αφορούν την αξιολόγηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα κατέγραψαν επίσης σημαντική αύξηση της τάξης του 138,0% και ανήλθαν σε €602.901 (30 Ιουνίου 2024: €253.329). Η αύξηση οφείλεται στη σύναψη νέων δανειακών διευκολύνσεων ύψους €30 εκατομμυρίων.