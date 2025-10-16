Συνεχίζει να σπάζει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ο χρυσός, ξεπέρασε τα $4.200 την Τετάρτη

Συνεχίζει να σπάζει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο η τιμή του χρυσού, ξεπερνώντας την Τετάρτη και το επίπεδο των 4.200 δολαρίων, με τους επενδυτές να προσφεύγουν στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου λόγω των νέων εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αλλά και της αναμενόμενης νέας μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων.

Η τιμή σποτ του Χρυσού ανήλθε εντός της ημέρας στα 4.215 δολάρια την ουγκιά προτού υποχωρήσει αργά το απόγευμα στα 4.195 δολάρια την ουγκιά παρουσιάζοντας άνοδο 51 δολάρια ή 1,2%.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού, συμβόλαια Δεκεμβρίου, σημείωναν στις 20.48 άνοδο 1%, στα 4.207 δολάρια την ουγκιά.

Εντός του έτους ενισχύεται πέραν του 56%.

Πηγή: ΚΥΠΕ