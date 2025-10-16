Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πρέσινγκ της Κομισιόν στον Κεραυνό για GSI - Η τηλεδιάσκεψη στις Βρυξέλλες και οι νέες επαφές στη Λευκωσία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Η πορεία του έργου βρίσκεται κυριολεκτικά σε ένα κρίσιμο σημείο και οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα κρίνουν αν το έργο θα γίνει. Ο «Π» αντιλαμβάνεται ότι το βάρος πέφτει στην κυπριακή πλευρά και ειδικά στον ΥΠΟΙΚ, τον οποίο θα επιδιώξουν να συναντήσουν στελέχη της Κομισιόν

Η σημερινή τηλεδιάσκεψη του επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, με τους υπουργούς Ενέργειας της Κύπρου και της Ελλάδας, Γιώργο Παπαναστασίου και Σταύρου Παπασταύρου, αποτελεί την πιο ηχηρή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI). Η μεταβίβαση, την περασμένη Παρασκευή, των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή του GSΙ στον φορέα υλοποίησης του έργου (ΑΔΜΗΕ), με απόφαση της ΡΑΕΚ που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μπορεί να έλυσε ένα ρυθμιστικό πρόβλημα αλλά όχι και ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΑΗΚΕΕΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΒρυξέλλεςΜάκης ΚεραυνόςΑΔΜΗΕGSIΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΡΑΕΚ

