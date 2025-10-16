Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς - Φόβοι για τη ζωή του

Νέες αποκαλύψεις προκαλούν διεθνή ανησυχία για την τύχη του Μαρουάν Μπαργκούτι, του πιο γνωστού και δημοφιλούς πολιτικού ηγέτη των Παλαιστινίων, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στο Ισραήλ για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην κρατουμένων, ο 66χρονος Μπαργκούτι δέχθηκε βίαιη επίθεση από Ισραηλινούς δεσμοφύλακες, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο γιος του, Άραμπ Μπαργκούτι, δήλωσε πως ο πατέρας του ξυλοκοπήθηκε από οκτώ φρουρούς στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ μεταφερόταν μεταξύ των φυλακών Γκανότ και Μεγκίντο. Πέντε Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι αυτή την εβδομάδα ανέφεραν ότι ο Μπαργκούτι τους περιέγραψε την επίθεση, λέγοντας πως δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, στο στήθος και στα πόδια, πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Η οικογένειά του εκφράζει φόβους για τη ζωή του, ενώ σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων, ο Μπαργκούτι υπέστη κατάγματα σε τέσσερα πλευρά και παρέμεινε ανίκανος να περπατήσει για μέρες μετά το περιστατικό.

Ο Άραμπ Μπαργκούτι είπε ότι ήταν η τέταρτη φορά μέσα σε δύο χρόνια που ο πατέρας του είχε ξυλοκοπηθεί. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης κρατείται σε απομόνωση από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Μπαργκούτι ανήκει στο κόμμα Φατάχ, σφοδρό αντίπαλο της Χαμάς.

Το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων ανέφερε ότι ο Μπαργκούτι «έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη κατάγματα σε τέσσερα πλευρά ως αποτέλεσμα του ξυλοδαρμού».

Διαψεύδει το ο Μπεν Γκβιρ για τον Μπαργκούτι

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε λίγο μετά την επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στη φυλακή, τον Αύγουστο. Ο Μπεν Γκβιρ, μέλος ακροδεξιού κόμματος που έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για υποκίνηση σε ρατσισμό και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, είχε δημοσιεύσει τότε βίντεο στο οποίο ειρωνευόταν τον Μπαργκούτι.

Ο Μπεν Γκβιρ φέρεται να ταπείνωσε τον Μπαργκούτι κατά πρόσωπο, δείχνοντάς του φωτογραφία ηλεκτρικής καρέκλας και λέγοντάς του ότι «αξίζει να εκτελεστεί».

Σε δήλωση του στην εφημερίδα Maariv, ο Ισραηλινός υπουργός αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «ο Μπαργκούτι επινοεί ψευδείς ειδήσεις για να υποκινήσει τους τρομοκράτες συντρόφους του». Παρόλα αυτά, πρόσθεσε πως «είμαι περήφανος που το καθεστώς κράτησης του έχει αλλάξει ριζικά – οι εποχές της άνεσης τελείωσαν».

Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα» των Παλαιστινίων

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, συχνά αποκαλούμενος «ο Μαντέλα των Παλαιστινίων», αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης παλαιστινιακής ιστορίας. Γεννημένος το 1959 κοντά στη Ραμάλα, εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στο κίνημα Φατάχ, ακολουθώντας τον αγώνα του Γιασέρ Αραφάτ για την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης.

Η πολιτική του πορεία σημαδεύτηκε από φυλακίσεις, εξορίες και αδιάκοπη δράση υπέρ της αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού. Μετά την έναρξη της Δεύτερης Ιντιφάντα, το 2002, συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές και καταδικάστηκε σε πέντε φορές ισόβια κάθειρξη για τον σχεδιασμό επιθέσεων που οδήγησαν στον θάνατο πέντε πολιτών, κατηγορίες που ο ίδιος και διεθνείς οργανισμοί χαρακτηρίζουν πολιτικά υποκινούμενες.

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, ηγέτης της ένοπλης πτέρυγας της Φατάχ, σε μία απο τις πιο χαρακτηριστικές του φωτογραφίες όταν μεταφέρεται στο δικαστήριο το 2004 μετά από τη σύλληψή του / φωτ.: EPA

Παρά τα 20 και πλέον χρόνια στη φυλακή, ο Μπαργκούτι εξακολουθεί να θεωρείται ο πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης, με σημαντικό προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Υποστηρικτές του τον περιγράφουν ως τον μόνο πολιτικό που μπορεί να ενώσει τη Φατάχ και τη Χαμάς, οδηγώντας σε μια βιώσιμη λύση δύο κρατών. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, απελευθερώθηκαν 250 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, αλλά η κυβέρνηση Νετανιάχου απέρριψε την απελευθέρωση του Μπαργκούτι, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην παλαιστινιακή κοινή γνώμη.

Ο γιος του δήλωσε: «Ο πατέρας μου είναι η φωνή της λογικής. Υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών εδώ και δεκαετίες και είναι αποδεκτός διεθνώς. Το γεγονός ότι το Ισραήλ αρνήθηκε να τον συμπεριλάβει στη συμφωνία δείχνει πως δεν αναζητούν έναν νόμιμο Παλαιστίνιο ηγέτη, θέλουν να μας κρατήσουν διαιρεμένους». Η διεθνής κοινότητα βλέπει στο πρόσωπό του έναν πιθανό ηγέτη-γέφυρα ανάμεσα στην αντίσταση και στη διπλωματία. Για πολλούς Παλαιστίνιους, ο Μπαργκούτι ενσαρκώνει την ελπίδα για ελευθερία, ενότητα και αξιοπρέπεια, έναν «Μαντέλα» που περιμένει τη δική του απελευθέρωση.

