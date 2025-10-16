Βούληση για συνεργασία εξέφρασαν οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου-Ελλάδας για τον GSI

Bούληση όλων των μερών να συνεχίσουν σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης τη συνεργασία τους εξέφρασαν την Πέμπτη οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου GSI. Όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται ότι θα ακολουθήσει νέα τριμερής συνάντηση για το έργο.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους τα Υπουργεία Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας σημειώνουν ότι στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, με θέμα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, πέρα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργο Παπαναστασίου και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου, συμμετείχε επίσης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Νίκος Τσάφος, στην παρουσία του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη.

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έλαβε χώρα συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων υλοποίησης του έργου, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μερών να συνεχίσουν σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης τη συνεργασία τους προς αυτήν την κατεύθυνση», αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει νέα τριμερής συνάντηση για το έργο.

ΚΥΠΕ