Νέα συνάντηση σήμερα για τον GSI

Η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI) θα έχει σήμερα συνέχεια, με νέα συνάντηση, αυτή τη φορά σε τεχνικό επίπεδο, με ευρεία σύσκεψη μεταξύ ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ, ΑΔΜΗΕ και υφυπουργού Ενέργειας της Ελλάδας, Νίκου Τσάφου, με στόχο να εξεταστούν οι αδειοδοτικές, τεχνικές και ρυθμιστικές εκκρεμότητες του έργου.

Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, με τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρο Παπασταύρου και Γιώργο Παπαναστασίου.

Μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης τα υπουργεία Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας σε κοινή τους δήλωση εξέφρασαν τη βούληση όλων των μερών να συνεχίσουν σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης τη συνεργασία τους.

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έλαβε χώρα συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων υλοποίησης του έργου, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μερών να συνεχίσουν σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης τη συνεργασία τους προς αυτήν την κατεύθυνση», αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει νέα τριμερής συνάντηση για το έργο.

«Είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας για την ΕΕ και παραμένει ως τέτοιο. Συνεργάζομαι στενά και προσωπικά είμαι πολύ δεσμευμένος σε αυτό, όπως και η πρόεδρος (Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν) και όλη η Επιτροπή», είπε πριν την τηλεδιάσκεψη ο Δανός επίτροπος, ο οποίος επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Επιτροπής για το έργο. Ο προγραμματισμός για νέα τηλεδιάσκεψη δείχνει ότι υπάρχει χώρος για να λυθούν τα ανοιχτά θέματα.

Μηνύματα από Αθήνα

Από την Αθήνα το μήνυμα που εστάλη χθες από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ότι Ελλάδα και Κύπρος δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση και εξήγγειλε πρωτοβουλία για μια συνάντηση όλων των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου.

«Επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και στην Ελλάδα, και στην Κύπρο, ανακαλύπτουν συχνά και ανατροφοδοτούν διάφορα ευφάνταστα σενάρια: έχω μια εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Υπάρχει η σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και απόλυτης, θα έλεγα, εντιμότητας στον τρόπο με τον οποίο συναντιλαμβανόμαστε κρίσιμα ζητήματα, τα οποία αφορούν και την Ελλάδα και την Κύπρο», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων, σε συζήτηση για την εξωτερική πολιτική της χώρας σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων.

«Θα συνιστούσα», προσέθεσε, «σε όσα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακαλύπτουν προβλήματα, τριβές, να κρατήσουν λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. Είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την ενότητα του Ελληνισμού και δεν πρόκειται να δεχθούμε οποιονδήποτε να τα αμφισβητήσει με τέτοιου είδους σενάρια, τα οποία διακινούνται με μεγάλη ευκολία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

Φόρουμ Ανατολικής Μεσογείου

Κλείνοντας την ομιλία του και μετά από μια εκτενή αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις πολλαπλές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, από τις θαλάσσιες ζώνες μέχρι το μεταναστευτικό, την περιβαλλοντική επιβάρυνση μέχρι την παράνομη αλιεία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των παράκτιων κρατών.

«Είναι στις προθέσεις μας το επόμενο διάστημα να καλέσουμε όλα τα παράκτια κράτη σε μια κοινή συνάντηση, σε ένα φόρουμ, όπου θα μπορούμε να εξετάσουμε από κοινού όλα όσα μας απασχολούν», είπε. Αν αυτό το φόρουμ πραγματοποιηθεί θα πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι στο παρασκήνιο διακινούνται σενάρια για μια άτυπη συνεννόηση Ελλαδας-Τουρκίας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και ένα φόρουμ συζήτησης θα μπορούσε να επικυρώσει την υλοποίηση του έργου.