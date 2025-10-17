ΑΚΕΛ: Τροποποιήσεις στην πρόταση για φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ΑΠΕ

Τροποποιήσεις και βελτιώσεις στην πρόταση νόμου που αφορά την φορολόγηση των πλεοναζόντων κερδών των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εισηγείται το ΑΚΕΛ, με σκοπό την ενίσχυση της σαφήνειας, της αναλογικότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης.

Σε επιστολή που απέστειλε προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, με αφορμή τη σημερινή συζήτηση της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικό) (Αρ.5) Νόμο του 2025, ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου εισηγείται τα εξής:

1)Τροποποίηση Ορισμού «Σχέδια» στο Άρθρο 23Β(4)

Να προστεθεί αναφορά ότι στον όρο «Σχέδια» περιλαμβάνονται και έργα ΑΠΕ που λειτουργούν για εμπορικούς σκοπούς και έχουν αδειοδοτηθεί από την ΡΑΕΚ με τελικό σκοπό την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, να εξαιρεθούν:

·Έργα που λειτουργούν αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση (Συμψηφισμού Μετρήσεων, Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων, Συμψηφισμού Λογαριασμών, Εικονικού Συμψηφισμού Λογαριασμών, Αυτοπαραγωγής)

· Έργα που υπάγονται σε ρυθμιζόμενα Συμβόλαια Σταθερής Τιμής Αγοράς (FIT – Feed-in Tariff).

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, η διατύπωση αυτή εξασφαλίζει ότι η επιβολή του φόρου αφορά αποκλειστικά έργα που αποκομίζουν πλεονάζοντα κέρδη από την εμπορική διάθεση ενέργειας και δεν αφορά έργα που εξυπηρετούν τις ενεργειακές ανάγκες των ίδιων των καταναλωτών.

2) Αναδιατύπωση Φόρμουλας Υπολογισμού

-Να αντικατασταθεί η λέξη «κέρδος» με τον λέξη «έσοδα», στο Τρίτο Παράρτημα (φόρμουλα υπολογισμού) που σημαίνει το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, χωρίς αφαίρεση δαπανών ή εξόδων.

-Στο σημείο 2 που αφορά στους προμηθευτές, το βάρος της φορολόγησης να περιοριστεί στο 85%, ώστε να ληφθεί υπόψη το λειτουργικό περιθώριο κόστους.

«Με αυτό τον τρόπο, γίνεται πιο σαφής διατύπωση της φόρμουλας έτσι ώστε να φορολογείται η ποσότητα της ενέργειας όπου η μέση τιμή πώλησης ξεπερνά την μέγιστη τιμή αγοράς για τους παραγωγούς και το μέσο κόστος για του προμηθευτές», αναφέρει.

3)Εισαγωγή Πρόσθετων Διατάξεων για:

-Πιστοποίηση Παραχθείσας Ενέργειας: Να εισαχθεί η υποχρέωση πιστοποίησης των δεδομένων εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ώστε να διασφαλίζεται η φορολογική διαφάνεια και η ορθή διασταύρωση των δηλωθέντων ποσοτήτων ενέργειας.

-Εξαίρεση Έργων Μικρής Κλίμακας: Να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του μέτρου έργα ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ ≤ 150 kW, για λόγους αναλογικότητας και προστασίας επενδύσεων μικρής κλίμακας όπου η επιβολή φόρου θα δημιουργήσει δυσανάλογη επιβάρυνση ως προς την απόσβεση κεφαλαίου και περιορισμένες οικονομίες κλίμακας.

- Ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά για τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του βασικού νόμου καθότι για τις εταιρείες φορολογούνται τα καθαρά κέρδη και όχι τα συνολικά έσοδα.

Διαφωνίες

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών παραγωγής και προμήθειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) , παρουσιάστηκε στις 19 Μαΐου 2025 στην επιτροπή οικονομικών με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ενέργειας και εκπροσώπους εταιρειών να εκφράζουν διαφωνίες.

Απάντηση Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα Ενέργειας

Όσον αφορά την τυχόν έγκριση από την ΕΕ της σχετικής πρότασης, ο κ. Στεφάνου παρουσίασε απαντητική επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Γεωργίου, κατά πόσο η ΕΕ επιτρέπει τη φορολογία σε υπερκέρδη.

Στην απάντησή του, ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2025, ο κ. Γιόργκενσεν απάντησε ότι «όταν προκύπτουν πραγματικά υπερκέρδη, τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίζουν φορολογικά μέτρα για την αντιμετώπιση τους», όπως διάβασε ο κ. Στεφάνου.

Επιπλέον, είπε ότι η ΕΕ είχε συστήσει από το 2021 στα κράτη μέλη να πάρουν φορολογικά και άλλα μέτρα με στόχο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των απροσδόκητων κερδών στην ενέργεια για την ενίσχυση των καταναλωτών. Πρόσθεσε ότι από τα 27 κράτη μέλη, τα 15 τότε εφάρμοσαν σχετικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ σε κάποιες χώρες αυτά συνεχίζουν μέχρι σήμερα.