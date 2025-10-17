Επιμένει το ΑΚΕΛ για φορολόγηση υπερκερδών ΑΠΕ που θα αποφέρει €50 εκατ.

Ως αναγκαίο μέτρο παρουσίασε σήμερα ο Βουλευτής, ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, την πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να εφαρμοστεί φορολόγηση των πλεοναζόντων κερδών των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Παρουσιάζοντας την πρόταση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι, βάσει της υπολογιστικής φόρμουλας που εισηγείται η πρόταση, μπορεί να προκύψει κονδύλι €50 εκ. για πολιτικές ανακούφισης των καταναλωτών.

«Ο σκοπός της φορολόγησης των υπερκερδών είναι να δώσει έσοδα στο κράτος, έτσι ώστε με αυτά τα έσοδα να ενισχυθούν προγράμματα και ένα εμπλουτιστούν προγράμματα για αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας της οποίας το ποσοστό είναι πάνω από τον μέσο όρο στην Κύπρο σε σχέση με την ΕΕ», εξήγησε ο κ. Στεφάνου σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι αντίστοιχα φορολογικά μέτρα εφαρμόστηκαν σε 15 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και ότι σε αρκετά από αυτά συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Παρέπεμψε σε απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γιόργκενσεν σε ερώτηση που υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία, όταν προκύπτουν πραγματικά υπερκέρδη, τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίζουν νομοθεσίες για φορολόγηση, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία της αγοράς.

Επιφυλάξεις λόγω ενδεχομένου μείωσης τους επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς και για πρόσκρουση στο δίκαιο ΕΕ λόγω διπλής φορολόγησης διατύπωσε η λειτουργός που εκπροσώπησε στη συνεδρίαση το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σημείωσε ότι θα πρέπει να δοθεί χώρος στην ανταγωνιστική αγορά ενέργειας να λειτουργήσει. Ανησυχίες για διπλή φορολόγηση εξέφρασαν, επίσης, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, δηλώνοντας την αντίθεσή τους με την πρόταση.

Από την πλευρά της Νομικής Υπηρεσίας επισημάνθηκε ότι, σε αντίθεση με το τέλος αλληλεγγύης που θεσπίστηκε λίγο μετά την πανδημία Covid-19, η ρύθμιση που εισηγείται η πρόταση νόμου έχει μόνιμη ισχύ. Επίσης, έθεσε το ζήτημα της αρχής της αναλογικότητας, κάνοντας λόγο για πολύ υψηλά ποσοστά φορολόγησης, ενώ σημείωσε ότι θα πρέπει και να αιτιολογηθεί γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ομάδα εταιρειών για φορολόγηση. Στην ίδια κατεύθυνση, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων επεσήμανε ότι δεν πρέπει υπάρχει επιλεκτικότητα στις επιχειρήσεις και ότι χρειάζεται σαφής προσδιορισμός των υπερκερδών.

«Δεν τιμωρούμε το επιχειρείν», υπογράμμισε ο κ. Στεφάνου, διευκρινίζοντας ότι η πρόταση στοχεύσει στην αντιμετώπιση στρεβλώσεων, για να λάβει το κράτος μέρος των υπερκερδών, ενώ επεσήμανε ότι μεταξύ 2018-2025 η Κύπρος πλήρωσε €1,3 δισεκατομμύρια σε τέλη για εκπομπές ρύπων, κόστος το οποίο επηρεάζει τελικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Την ύπαρξη στρεβλώσεων επιβεβαίωσαν με τις τοποθετήσεις τους και το ΕΤΕΚ, ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας, καθώς και ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Πάντως, το ΕΤΕΚ σημείωσε ότι, κατά τα προηγούμενα χρόνια μπορούσε κανείς με βεβαιότητα να πει ότι υπήρχαν υπερκέρδη από τις ΑΠΕ, κάτι που δεν μπορεί να διατυπωθεί με την ίδια βεβαιότητα σήμερα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του.

Αντίθετα, ο Μάριος Δρουσιώτης, ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος Καταναλωτών είχε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια για απροσδόκητα κέρδη από ΑΠΕ, προσθέτοντας ότι αυτά προέκυψαν από σκόπιμες αποφάσεις αρμοδίων. Τάχθηκε, δε, υπέρ της φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών, για να αποζημιωθούν κάπως οι καταναλωτές.

Από πλευράς Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας, ο Χρίστος Τσίγκης, Εκτελεστικός Διευθυντής, του Συνδέσμου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα υπερκέρδη εντοπίζονται σήμερα μεταξύ των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και όχι στους παραγωγούς. Σημείωσε, επίσης, ότι εφόσον προχωρήσει η πρόταση, θα πρέπει να έχει χρονικό όριο διετίας για επανεξέταση.

ΡΑΕΚ, Έφορος Φορολογίας και Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου σημείωσαν ότι το ζήτημα επαφίεται στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης και εξέφρασαν ετοιμότητα να παράσχουν τεχνοκρατική εμπειρογνωμοσύνη για επεξεργασία πτυχών της νομοθετικής ρύθμισης, εφόσον προχωρήσει.

Τα μέλη της Επιτροπής απηύθυναν ερωτήματα, τόσο προς τον εισηγητή της πρότασης, όσο και προς τους εκπροσώπους Υπουργείων και υπηρεσιών που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, απηύθυνε ερώτημα προς τον κ. Στεφάνου, για το ποιες είναι οι χώρες που το εφάρμοσαν και με τι χαρακτήρα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, σημειώνοντας ότι είναι πιθανό να υπάρξουν υπερκέρδη από μια ανωμαλία στην αγορά, ρώτησε αν και πώς διορθώθηκαν κάποιες από αυτές, ενώ εξέφρασε προβληματισμό για ενδεχόμενη διάκριση για τις εταιρείες στον τομέα της ενέργειας.

Πάντως, ο κ. Στεφάνου κάλεσε την Επιτροπή να επανέλθει το συντομότερο στη συζήτηση της πρότασης, προκειμένου να προχωρήσει εντός του έτους ενώπιον της Ολομέλειας. «Θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα η συζήτηση και να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής και εκεί οι ίδιες οι δυνάμεις να τοποθετηθούν», δήλωσε, ενώ καταλόγισε στην κυβέρνηση έλλειψη πολιτικής βούλησης, επισημαίνοντας ότι ήταν προεκλογική δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη η φορολόγηση των υπερκερδών από ΑΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ