Με σημαντική πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή

Σημαντική πτώση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Παρασκευή, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 274,482 μονάδες, παρουσιάζοντας ζημιές 2,17%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 166,63 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,22%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 1.155.457,37 ευρώ.

Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 3,28%.

Ζημιές κατέγραψαν και όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, με την Κύρια Αγορά να κλείνει στις 225,44 μονάδες με απώλειες 2,64%, την Εναλλακτική στις 1.807,33 μονάδες με πτώση 1,51% και τις Επενδυτικές στις 3.210,59 μονάδες με υποχώρηση 1,18%. Μόνη εξαίρεση τα Ξενοδοχεία που παρέμεναν αμετάβλητα, κλείνοντας στις 1.600,36 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 727.388,12 ευρώ (τιμή κλεισίματος €7,6 - πτώση 2,81%), ακολουθούμενη από την μετοχή της Logicom με όγκο 152.898,4 ευρώ (τιμή κλεισίματος €3,74 - πτώση 4,10%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με 74.730 ευρώ (τιμή κλεισίματος €4,14 - πτώση 2,36%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 64.980,39 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,645 - πτώση 1,20%), και της Φρου Φρου με 62.576,28 ευρώ (τιμή κλεισίματος €0,41 – άνοδος 1,99%).

Από τις μετοχές που τύγχαναν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 1 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 240.

Πηγή: ΚΥΠΕ