Με σημαντική πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή

Απώλειες και σε εβδομαδιαία βάση

Σημαντική πτώση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Παρασκευή, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 274,482 μονάδες, παρουσιάζοντας ζημιές 2,17%.

Ο Δείκτης  FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 166,63 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,22%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 1.155.457,37 ευρώ. 

Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 3,28%.

Ζημιές κατέγραψαν και όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, με την Κύρια Αγορά να κλείνει στις 225,44 μονάδες με απώλειες 2,64%, την Εναλλακτική στις 1.807,33 μονάδες με πτώση 1,51% και τις Επενδυτικές στις 3.210,59 μονάδες με υποχώρηση 1,18%. Μόνη εξαίρεση τα Ξενοδοχεία που παρέμεναν αμετάβλητα, κλείνοντας στις 1.600,36 μονάδες. 

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 727.388,12 ευρώ (τιμή κλεισίματος €7,6 - πτώση 2,81%), ακολουθούμενη από την μετοχή της Logicom με όγκο 152.898,4 ευρώ (τιμή κλεισίματος €3,74 - πτώση 4,10%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με 74.730 ευρώ (τιμή κλεισίματος €4,14 - πτώση 2,36%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 64.980,39 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,645 - πτώση 1,20%), και της Φρου Φρου με 62.576,28 ευρώ (τιμή κλεισίματος €0,41 – άνοδος 1,99%).

Από τις μετοχές που τύγχαναν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 1 χωρίς μεταβολή. 

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 240. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

