Το αδιέξοδο για την ΑΤΑ φέρνει απεργιακά μέτρα

Η δεύτερη μέρα των διαβουλεύσεων του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, και του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, με τους κοινωνικούς εταίρους, για να καταφέρουν να βρουν μία κοινή συνισταμένη για την εφαρμογή της ΑΤΑ, επιβεβαίωσε το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές και άνοιξε την προοπτική απεργιακών κινητοποιήσεων από την πλευρά των συντεχνιών.

Η εργοδοτική πλευρά θέτει θέμα διαφοροποίησης του θεσμού με τρόπο που να προστατεύει την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων χωρίς να αδικούνται όσοι λαμβάνουν ΑΤΑ, προσέγγιση που δεν βρίσκει σύμφωνες τις συντεχνίες οι οποίες επιμένουν ότι η ΑΤΑ είναι ένας θεσμός που διορθώνει την αγοραστική δύναμη των μισθωτών και δεν χωρεί καμία διαφοροποίηση ως προς την απόδοσή της.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπάρξουν νέες επαφές καθώς την επόμενη εβδομάδα έχουν υποχρεώσεις εκτός Κύπρου τόσο η ΟΕΒ όσο και ο υπουργός Εργασίας. Οι συντεχνίες, από την πλευρά τους, δείχνουν με έμμεσο τρόπο προς την κατεύθυνση των απεργιακών κινητοποιήσεων: τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί νέα πανσυνδικαλιστική διάσκεψη με αντικείμενο την ενημέρωση όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων και η κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων.

Οι εργοδότες

«Ο εργαζόμενος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας και οι εργοδότες είναι οι πρώτοι που θέλουν να επιβραβεύουν το προσωπικό τους, νοουμένου ότι θα υπάρχει οικονομική δυνατότητα», ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, δίνοντας την κατεύθυνση της εργοδοτικής πλευράς. Οφείλουμε, προσέθεσε, «να οχυρώσουμε την οικονομία σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο ταλανίζεται από χίλιες δύο αλλαγές και επομένως πρέπει να παραμένουμε αφοσιωμένοι στη στήριξη και στην προστασία της οικονομίας με λύσεις που θα έχουν αξία σε βάθος χρόνου».

Το τι είχε συμβεί στο παρελθόν στην οικονομία πρέπει να μας κάνει σοφότερους, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου. Για να αποφύγουμε προκλήσεις που προέρχονται από το παρελθόν, εξηγώντας ότι εννοεί το 2013, «πρέπει να πατούμε σε γερά θεμέλια».

«Σε τελική ανάλυση στόχος είναι ένας. Το καλό της οικονομίας, το καλό του τόπου το οποίο βασίζεται στο καλό επιχειρείν, στη δυνατή οικονομία και στην ευημερούσα κοινωνία. Και οι τρεις δουλεύουμε, κυβέρνηση, εργοδότες και συντεχνίες, για το κοινό καλό».

Οι οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δηλώνουν ανοιχτές στη συνέχιση του διαλόγου μέχρι να υπάρξει κατάληξη.

«Θέλουμε να διατηρηθεί ένα καλό, θετικό κλίμα γιατί κύριος στόχος μας είναι να βρεθεί μια λύση», σχολίασε ο κ. Παντελίδης.

Οι συντεχνίες

Η πλευρά των συντεχνιών δίνει μία πιο δύσκολη εικόνα κάνοντας λόγο για σοβαρή οπισθοδρόμηση και αδιέξοδο στις συζητήσεις για την ΑΤΑ.

Οι συντεχνίες έκαναν γνωστό ότι την Πέμπτη, μετά τη συνάντηση με τους δύο υπουργούς, έστειλαν επιστολή στην οποία καταγράφουν τις θέσεις τους για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της ΑΤΑ και το πώς μπορεί να επεκταθεί ο θεσμός.

«Αντί εκείνου που αναμέναμε εμείς, να είμαστε μπροστά σε ένα πεδίο όπου θα είχαμε τις αναγκαίες συγκλίσεις για να προχωρήσουμε σε λύσεις, αυτό το ενδεχόμενο έχει απομακρυνθεί», είπε η γενική γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. «Δυστυχώς, με αυτά που ακούσαμε σήμερα, έχουμε πάει πίσω, είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο».

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, σχολίασε ότι, αντί να βελτιώνεται, η όλη διαπραγματευτική διαδικασία έχει προχωρήσει πολύ αρνητικά.

«Αυτό που ακούσαμε είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ΑΤΑ. Η μεταβατική συμφωνία έλεγε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία κατάληξη στη βάση της φιλοσοφίας της και αυτά τα οποία μας έχουν λεχθεί δεν ανταποκρίνονται καθόλου στη φιλοσοφία της ΑΤΑ. Είναι ωσάν να έχουμε υποβάλει ένα καινούργιο αίτημα, να διαπραγματευόμαστε κάτι καινούργιο και ακούγονται διάφορες σκέψεις ωσάν να γίνεται παζάρι», προσέθεσε.

«Οι προϋποθέσεις που τίθενται για να δίνεται η ΑΤΑ εκφυλίζουν τον θεσμό της ΑΤΑ», είπε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου.

«Δυστυχώς μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά», σχολίασε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας. «Επιβεβαιώνεται -προσέθεσε- «ο φόβος, τον οποίον είχαμε εκφράσει εδώ και αρκετούς μήνες προηγουμένως, ότι τα πράγματα, αν παρεξέκλιναν από τη σωστή πορεία, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λογική του παραλόγου».