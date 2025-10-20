Πρωτιά Κύπρου στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα το 2024

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Κύπρος και η Μάλτα κατέγραψαν την υψηλότερη ετήσια αύξηση στις διανυκτερεύσεις τουρισμού, με αυξήσεις 14,5% και 14,4% αντίστοιχα

Το 2024, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2023, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat, σχεδόν τα δύο τρίτα (62,8%) όλων των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκαν σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, το 23,7% σε καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα βραχείας διαμονής, όπως ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και το 13,5% σε χώρους κατασκήνωσης, χώρους στάθμευσης οχημάτων αναψυχής και χώρους στάθμευσης ρυμουλκούμενων.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Κύπρος και η Μάλτα κατέγραψαν την υψηλότερη ετήσια αύξηση στις διανυκτερεύσεις τουρισμού, με αυξήσεις 14,5% και 14,4% αντίστοιχα. Η Λετονία ακολούθησε σε απόσταση, καταγράφοντας ρυθμό αύξησης 7,4% σε σύγκριση με το 2023.

Αντίθετα, μόνο 2 χώρες κατέγραψαν μικρές μειώσεις σε σύγκριση με το 2023: η Φινλανδία (-0,7%) και η Γαλλία (-0,6%). Το Βέλγιο και η Σουηδία παρουσίασαν σχετικά σταθερά στοιχεία, με αυξήσεις 0,3%.

