Μέτρα €60 εκατ. για στήριξη αγροτικών επενδύσεων

Στήριξη του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας στοχεύει η κυβέρνηση και προς τον σκοπό αυτόν λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα.

Όπως δήλωσε στον «Π» η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το χαλλούμι ως κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν, να διασφαλιστεί το ΠΟΠ και να είναι βιώσιμοι όλοι οι εμπλεκόμενοι.

«Τα μέτρα που εξαγγέλλονται και τα εργαλεία που δίδονται είναι σημαντικό να αξιοποιούνται από όλους», τόνισε.

Άνοιξαν αιτήσεις €67,5 εκατ.

Τη Δευτέρα άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο πακέτο επενδυτικών μέτρων, με προϋπολογισμό €60 εκατ., που αποσκοπεί στη στήριξη μεγάλων αγροτικών επενδύσεων. Ταυτόχρονα, άνοιξαν οι αιτήσεις για την ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, με προϋπολογισμό €7,5 εκατ.

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοίνωσαν ότι, στο πλαίσιο του μεγάλου επενδυτικού μέτρου €60 εκατ., προκηρύχθηκαν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

• Παρέμβαση Α.Α. 4.1.1 «Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

• Παρέμβαση Α.Α. 4.1.2 «Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευημερία των ζώων».

• Παρέμβαση Α.Α. 4.1.3 «Επενδύσεις για επεξεργασία και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων».

Ποσό €30 εκατ. θα αφορά τη δημιουργία φάρμων για αιγοπρόβειο γάλα.

Η προκήρυξη των παρεμβάσεων στοχεύει σε επενδύσεις, μεταξύ άλλων, στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας και αγελαδοτροφίας συμπεριλαμβανομένων υποδομών συναφών με επεξεργασία και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε επίσης η έναρξη παραλαβής αιτήσεων για την Παρέμβαση Α.Α.5 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της γήρανσης του γεωργικού δυναμικού και απώτερος στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων και ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων από γεωργούς που θα εγκατασταθούν για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα ως επικεφαλής/αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και κατέχουν ή θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η χρηματοδότηση για τους νέους γεωργούς αναμένεται να ανέλθει στο 65% περίπου, ενώ θα δοθεί πρόσθετη χρηματοδότηση μέχρι 80% για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Γεωργίας είναι σε επικοινωνία και με τις τράπεζες προκειμένου να υπάρξουν διευκολύνσεις και με το υπόλοιπο ποσό που θα χρειαστούν οι γεωργοί. Παράλληλα, το υπουργείο είναι σε διαβουλεύσεις και με το Υπουργείο Εσωτερικών για απλοποίηση των διαδικασιών εξασφάλισης πολεοδομικών αδειών για την αδειοδότηση για φάρμες.

Σημειώνεται ότι στις 12 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την Παρέμβαση Α.Π 2.1 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Αιγοπροβάτων (ΣΕΑ) 2025, σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή γάλακτος, προσβλέποντας στην άμεση εισοδηματική στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα, όσον αφορά τα αιγοπρόβατα. Ο χρηματοοικονομικός φάκελος για τη ΣΕΑ ανέρχεται σε €4.030.000,00.