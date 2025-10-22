Τη στεγαστική κρίση βάζει στην ατζέντα EE ο Αντόνιο Κόστα

Τη στεγαστική κρίση βάζει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στην ατζέντα τόσο των 27 στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής, όσο και στη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών (ΕτΠ) αλλά και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις 22 Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος Κόστα θα συναντηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες με την Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, Κάτα Τύττο, τον απερχόμενο πρόεδρο της ΕΟΚΕ, Όλιβερ Ρέπκε, καθώς και τον νέο Πρόεδρο, Σέιμους Μπόλαντ, για να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν την Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου οπόταν και αναμένεται ο Πρόεδρος Κόστα να βάλει για πρώτη φορά το θέμα της στέγασης στην ατζέντα των αρχηγών κρατών - μελών των 27. Η σπουδή του Κόστα να βάλει το θέμα της στέγασης στην ατζέντα, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για λύσεις σε ένα από τα πιο κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα της εποχής, «μια κρίση που αφορά όλους τους Ευρωπαίους», όπως επισημαίνει ο ίδιος.

Όπως αναφέρει υψηλόβαθμος κοινοτικός αξιωματούχος που ενημέρωσε τον Τύπο για την εισαγωγή του θέματος της στέγασης στην ατζέντα, σε πρώτη φάση θα εξεταστεί τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς είναι γνωστό και κατανοητό ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων ασκείται σε εθνικό επίπεδο.

«Είναι ζωτικής σημασίας οι Ευρωπαίοι ηγέτες να ακούν τις καθημερινές ανησυχίες των πολιτών. Η προσβασιμότητα και η προσιτότητα της στέγασης αποτελούν από τις πιο επείγουσες προκλήσεις για τους Ευρωπαίους, από τη Λισαβόνα έως την Κοπεγχάγη, από το Δουβλίνο έως την Αθήνα», τόνισε ο Κόστα. «Πρόκειται για ένα πρόβλημα που απαιτεί δράση σε όλα τα επίπεδα: τοπικό, περιφερειακό, εθνικό. Πρέπει, όμως, να σκεφτούμε και πώς η ΕΕ μπορεί να συμπληρώσει αυτές τις προσπάθειες και να έχει συγκεκριμένο αντίκτυπο στην καταπολέμηση αυτής της κρίσης», πρόσθεσε.

Τόσο η Επιτροπή των Περιφερειών όσο και η ΕΟΚΕ έχουν ήδη καταθέσει τις θέσεις τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε γνώμη που εξέδωσε τον Μάιο του 2025, επεσήμανε την ανάγκη για ενεργή εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ώστε να υιοθετηθεί μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες, ενώ η ΕΟΚΕ, από την πλευρά της, σε γνώμη που δημοσιοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2025, ζήτησε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσιτής και βιώσιμης στέγασης.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι προτάσεις και οι συζητήσεις αυτής της συνάντησης αναμένεται να τροφοδοτήσουν τις αποφάσεις των ηγετών κρατών μελών της Ένωσης, οι οποίοι θα εξετάσει το θέμα σε επόμενες συνεδριάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ