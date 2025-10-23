Μελέτη: Ποια η επίδραση της μετανάστευσης στην οικονομία σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Το αποτύπωμα της μετανάστευσης στην ευρωπαϊκή και αμερικανική κοινωνία και οικονομία ανιχνεύει, βάσει σχετικών εμπειρικών μελετών, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, στο Policy Paper που δημοσιεύεται σήμερα.

Σύμφωνα με το ΚΕΦΙΜ, από ουδέτερη έως θετική είναι η συνολική οικονομική επίδραση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ όπως καταδεικνύει η επισκόπηση των σχετικών εμπειρικών μελετών. «Η μελέτη εξετάζει τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την επίδραση της μετανάστευσης στην οικονομία και τη δημόσια ασφάλεια των χωρών υποδοχής στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τα πορίσματά της καταρρίπτουν διαδεδομένες αντιλήψεις που συνδέουν τη μετανάστευση με αύξηση της εγκληματικότητας ή επιβάρυνση της οικονομίας», σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:

«- Η μετανάστευση έχει ουδέτερη έως θετική συνολική οικονομική επίδραση. Οι μετανάστες καλύπτουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ενισχύουν την παραγωγικότητα και συνεισφέρουν θετικά στα δημόσια οικονομικά, ιδίως όταν πρόκειται για νεότερους και εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης. Βραχυπρόθεσμα κόστη ένταξης, όπως στέγαση ή εκμάθηση γλώσσας, αντισταθμίζονται μεσοπρόθεσμα από φορολογικά έσοδα και αυξημένη απασχόληση.

- Σε ό,τι αφορά τη δημόσια ασφάλεια, οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες δεν τεκμηριώνουν συσχέτιση ανάμεσα στη μετανάστευση και την αύξηση της εγκληματικότητας. Αντίθετα, κοινότητες με μεγαλύτερη παρουσία μεταναστών εμφανίζουν συχνά χαμηλότερα ποσοστά βίαιων εγκλημάτων, ενώ στις ΗΠΑ οι παράτυποι μετανάστες έχουν μικρότερη πιθανότητα φυλάκισης σε σχέση με τους γηγενείς με παρόμοια κοινωνικά-οικονομικά χαρακτηριστικά.

- Σε ό,τι αφορά τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, η απουσία μεταναστευτικών ροών θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς μετανάστευση ο ευρωπαϊκός ενεργός πληθυσμός θα μειωνόταν έως και κατά 29% έως το 2060 (έναντι μείωσης κατά 11,9% με μετανάστευση), οι ρυθμοί ανάπτυξης θα περιορίζονταν σε επίπεδα κάτω του 1% ετησίως και η απώλεια παραγωγής θα έφτανε τα 47 τρισεκατομμύρια δολάρια».

Ενώ οι προτάσεις πολιτικής που διατυπώνει το ΚΕΦΙΜ περιλαμβάνουν:

«- Την ενίσχυση της νόμιμης και οργανωμένης μετανάστευσης

- Την ενίσχυση των πολιτικών ένταξης με έμφαση στην εκπαίδευση και την εργασία

- Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων ασφάλειας και εγκληματικότητας

- Την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της μετανάστευσης ως δημογραφικού και αναπτυξιακού πλεονεκτήματος

- Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας».

Τη μελέτη σχολιάζουν και δύο πολιτικά στελέχη, και πρώτα ο Δημήτρης Καιρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας: «Η προσέλκυση νόμιμης, επαρκούς και ποιοτικής μετανάστευσης αποτελεί όρο ευημερίας για την Ελλάδα στον 21ο αιώνα. Στην προσπάθεια αυτή υπάρχει μεγάλος διεθνής ανταγωνισμός και χρειάζονται συγκεκριμένες ενεργητικές πολιτικές προσέλκυσης και ένταξης. Πολιτική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας τέτοιας πολιτικής είναι η πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και της ανασφάλειας που αυτή δημιουργεί». Σύμφωνα με τον Δ. Καιρίδη, «σήμερα, η απότομη αντιμεταναστευτική στροφή των ΗΠΑ, προσφέρει μια ευκαιρία για την Ευρώπη και την Ελλάδα, για την προσέλκυση επιστημόνων και ταλέντων. Η επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που προσωπικά επιμελήθηκα το 2024, αυτό τον στόχο έχει».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Χρονόπουλος, γραμματέας του Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής στο ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια, τα θέματα μετανάστευσης αποτελούν πεδίο εκμετάλλευσης από την Ακροδεξιά που καταφέρνει να αποπροσανατολίζει τη δημόσια συζήτηση και, πολλές φορές, να επιβάλει τα επιχειρήματα της. Βασισμένη, κυρίως στην παραπληροφόρηση. Από την άλλη πλευρά, τα στατιστικά στοιχεία και οι επιστημονικές έρευνες παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα όπου η μετανάστευση δεν είναι πρόβλημα αλλά αναγκαιότητα. Το κείμενο του ΚΕΦΙΜ συνοψίζει τα στοιχεία και τη διεθνή εμπειρία με έναν εύληπτο τρόπο καταδεικνύοντας έναν διαφορετικό αλλά ορθολογικό δρόμο στον οποίο πρέπει να επανέλθει και η χώρα μας».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας επισήμανε: «Η συζήτηση για τη μετανάστευση στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες συχνά ξεκινά από φόβους και προκαταλήψεις που δεν τεκμηριώνονται εμπειρικά. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η μετανάστευση, όταν βεβαίως συνοδεύεται από διαδικασίες νόμιμης εισόδου, διαμονής και εργασίας καθώς και πολιτικές ένταξης, παράγει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη δημοσιογραφική βιωσιμότητα. Σε τεράστιο βαθμό, τα προβλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση οφείλονται στην απουσία ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισής της, και εκεί οφείλουμε να εστιάσουμε».

