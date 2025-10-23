Προώθηση Κύπρου ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στη βελγική και στην ολλανδική αγορά

Επαφές με έμφαση στην βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος είχε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμή, στις Βρυξέλλες στις 21 Οκτωβρίου, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εξάλλου, στις 20 Οκτωβρίου ο Υφυπουργός συμμετείχε σε έκθεση για προώθηση του Κύπρου ως προορισμού για τη βελγική αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Κουμής είχε διαδοχικές συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια της Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE), Μάγδα Κοπτζίνσκα, τη Γενική Διευθύντρια της Directorate-General for Competition (DG COMPET), Ιζαμπέλ Ριάνο, και την Άννα Παναγοπούλου, Διευθύντρια του Γραφείου του Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, παρουσιάστηκαν οι βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα του τουρισμού και έγινε ανταλλαγή απόψεων, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία για την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση πολιτικών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο η Κυπριακή Προεδρία να αποφέρει ουσιαστικά και μετρήσιμα οφέλη για τον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την Ένωση, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου και δραστήριου εταίρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Παράλληλα με τις επίσημες επαφές, ο κ. Κουμής είχε συναντήσεις και με άλλους φορείς, όπως ο International Association of Amusement Parks and Attractions, για ανταλλαγή απόψεων.

Προώθηση Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού στη βελγική και στην ολλανδική αγορά

Χθες Τετάρτη, ο Υφυπουργός Τουρισμού μετέβηκε στη Γάνδη, όπου συμμετείχε σε Roadshow που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας, στην παρουσία και εκπροσώπων της βελγικής τουριστικής αγοράς. Στόχος της δράσης ήταν η προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στη βελγική αγορά.

Σημειώνεται ότι αγορά του Βελγίου καταγράφει άνοδο της τάξης του 6,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, διοργάνωσε επίσης δράσεις προβολής της Κύπρου στην Ολλανδία τις προηγούμενες μέρες, με στόχο την άνοδο της ολλανδικής αγοράς η οποία καταγράφει αύξηση της τάξης του 35% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

