Στο 8,8% η υποαπασχόληση στην Κύπρο

Στην ΕΕ, το ποσοστό φθάνει το 11,7%

Στο 8,8% ανέρχεται το ποσοστό της υποαπασχόλησης στην Κύπρο, όπως καταδεικνυεται από στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Το 2024, η υποαπασχόληση στην αγορά εργασίας στην ΕΕ αντιπροσώπευε το 11,7% του διευρυμένου εργατικού δυναμικού, που αντιπροσώπευε 26,7 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 έως 74 ετών που ήταν διαθέσιμα για εργασία αλλά δεν συμμετείχαν στην αγορά εργασίας στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Σε αυτούς περιλαμβάνονταν άνεργοι και υποαπασχολούμενοι, άτομα που αναζητούσαν εργασία παρόλο που δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα για εργασία και άτομα που ήταν άμεσα διαθέσιμα για εργασία αλλά δεν αναζητούσαν εργασία.

Με μικρές διακυμάνσεις, η υποαπασχόληση στην αγορά εργασίας στην ΕΕ μειώνεται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, από 18,6% το 2015.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ισπανία κατέγραψε την υψηλότερη υποαπασχόληση στην αγορά εργασίας το 2024 (19,3% του διευρυμένου εργατικού δυναμικού), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (17,9%) και τη Σουηδία (17,8%).

Αντίθετα, η υποαπασχόληση στην αγορά εργασίας ήταν η χαμηλότερη στην Πολωνία (5,0%), τη Μάλτα (5,1%) και τη Σλοβενία και την Ουγγαρία (και οι δύο 6,3%).

