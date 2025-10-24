Βουλή: Εγκρίθηκαν τρεις προϋπολογισμοί με επικρίσεις για καθυστερήσεις

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Πέμπτη τους προϋπολογισμούς του Γραφείου Επιτρόπου για Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ψήφιση συνοδεύτηκε από επικρίσεις Βουλευτών, για άλλη μια φορά, για το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2025 ψηφίζονται προϋπολογισμοί του 2024 και απευθύνθηκαν εκκλήσεις ώστε να υπάρξει επιτέλους ρύθμιση του ζητήματος. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι προς τούτο κατέθεσε σήμερα σχετική πρόταση νόμου.

Προϋπολογισμός ΠΚ

Με το ν/σ τροποποιείται ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος ώστε να αυξηθεί το εγκεκριμένο ποσό στις «Δαπάνες από χρηματοδοτήσεις για εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα» κατά €7.484.635, όπως και το εγκεκριμένο ποσό για «Διαρθρωτικά προγράμματα και σχέδια» κατά €3.544.590.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε ότι το Πανεπιστήμιο όφειλε να ενημερώσει γραπτώς τόσο το Υπουργείο όσο και το Υπουργείο Παιδείας και να εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεσή τους και κάλεσε, σε μελλοντικές περιπτώσεις υπέρβασης του εν λόγω κονδυλίου, να ακολουθείται η απαιτούμενη διαδικασία.

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης

Σκοπός του νόμου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΕΦΕΕΔΧΦ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €121.059 για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του ΕΦΕΕΔΧΦ για το έτος 2025 είναι ανεπαρκής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συμπληρωματικές πιστώσεις αφορούν στην κάλυψη του κόστους αναδρομικών και αυξημένων εισφορών του ΕΦΕΕΔΧΦ ως εργοδότη στο Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων και στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, η Χρηματοοικονομικός Επίτροπος δήλωσε ότι οι συμπληρωματικές πιστώσεις που απαιτούνται αφορούν στην κάλυψη υποχρεώσεων που προέκυψαν λόγω της μετατροπής του καθεστώτος εργοδότησης του προσωπικού του ΕΦΕΕΔΧΦ σε έκτακτους υπαλλήλους αορίστου χρόνου.

Προϋπολογισμός Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Σκοπός του νόμου είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ για τη διενέργεια πληρωμής από το ταμείο του επιτρόπου ποσού ύψους €9.066.069 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ο προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ για το 2025 είναι ελλειμματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €9.066.069 και έσοδα ύψους €6.073.560, τα οποία προέρχονται κυρίως από την καταβολή ετήσιων διοικητικών τελών αδειών παροχέων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (€4.305.788), ετήσιων διοικητικών τελών αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (€598.022) και τελών χρήσης αριθμοδοτικών πόρων (€200.000).

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της επιτροπής, το έλλειμα του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ, ύψους €2.992.509, θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του Γραφείου.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος 2025 κατατέθηκε στη Βουλή στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 και ως εκ τούτου από την αρχή του έτους μέχρι και την έγκρισή του από τη Βουλή το Γραφείο λειτουργεί με την εφαρμογή δωδεκατημορίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ